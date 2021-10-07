https://ria.ru/20211007/atom-1753507661.html

Россия и Руанда договорились о наращивании взаимодействия по мирному атому

Россия и Руанда договорились о наращивании взаимодействия по мирному атому - РИА Новости, 07.10.2021

Россия и Руанда договорились о наращивании взаимодействия по мирному атому

Россия и Руанда договорились о наращивании взаимодействия по мирному атому, для работы в этой сфере готовятся специалисты, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:07

2021-10-07T14:07

2021-10-07T14:07

руанда

евросоюз

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия и Руанда договорились о наращивании взаимодействия по мирному атому, для работы в этой сфере готовятся специалисты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Руанды Венсаном Бирутой в Москве."Договорились наращивать усилия по повышению уровня товарооборота. Он растет, но пока еще размеры весьма и весьма скромны. Главное - договорились наращивать взаимодействие по целому ряду инвестиционных и кооперационных проектов в таких сферах, как мирный атом, геологоразведка, добыча минеральных ресурсов, информационные технологии, медицина, сельское хозяйство", - сказал российский министр.Лавров сообщил, что в настоящий момент 70 человек подходят подготовку, чтобы работать в создаваемом центре ядерной науки и ядерных технологий.Он также подчеркнул, что власти России и Руанды будут содействовать деловым кругам двух стран в установлении и расширении контактов.

https://ria.ru/20211006/lavrov-1753329910.html

руанда

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руанда, евросоюз, сергей лавров, россия