https://ria.ru/20211007/atom-1753507661.html
Россия и Руанда договорились о наращивании взаимодействия по мирному атому
Россия и Руанда договорились о наращивании взаимодействия по мирному атому - РИА Новости, 07.10.2021
Россия и Руанда договорились о наращивании взаимодействия по мирному атому
Россия и Руанда договорились о наращивании взаимодействия по мирному атому, для работы в этой сфере готовятся специалисты, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:07
2021-10-07T14:07
2021-10-07T14:07
руанда
евросоюз
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138855_0:81:2993:1765_1920x0_80_0_0_e1744a8ca0e5093f4206c0d49944cdcc.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия и Руанда договорились о наращивании взаимодействия по мирному атому, для работы в этой сфере готовятся специалисты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Руанды Венсаном Бирутой в Москве."Договорились наращивать усилия по повышению уровня товарооборота. Он растет, но пока еще размеры весьма и весьма скромны. Главное - договорились наращивать взаимодействие по целому ряду инвестиционных и кооперационных проектов в таких сферах, как мирный атом, геологоразведка, добыча минеральных ресурсов, информационные технологии, медицина, сельское хозяйство", - сказал российский министр.Лавров сообщил, что в настоящий момент 70 человек подходят подготовку, чтобы работать в создаваемом центре ядерной науки и ядерных технологий.Он также подчеркнул, что власти России и Руанды будут содействовать деловым кругам двух стран в установлении и расширении контактов.
https://ria.ru/20211006/lavrov-1753329910.html
руанда
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138855_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_43bba6ccbb7da89866ba62db9f63710f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руанда, евросоюз, сергей лавров, россия
Россия и Руанда договорились о наращивании взаимодействия по мирному атому
Россия и Руанда договорились о наращивании сотрудничества в сфере мирного атома
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия
и Руанда
договорились о наращивании взаимодействия по мирному атому, для работы в этой сфере готовятся специалисты, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
по итогам переговоров с коллегой из Руанды Венсаном Бирутой в Москве
.
"Договорились наращивать усилия по повышению уровня товарооборота. Он растет, но пока еще размеры весьма и весьма скромны. Главное - договорились наращивать взаимодействие по целому ряду инвестиционных и кооперационных проектов в таких сферах, как мирный атом, геологоразведка, добыча минеральных ресурсов, информационные технологии, медицина, сельское хозяйство", - сказал российский министр.
Лавров сообщил, что в настоящий момент 70 человек подходят подготовку, чтобы работать в создаваемом центре ядерной науки и ядерных технологий.
Он также подчеркнул, что власти России и Руанды будут содействовать деловым кругам двух стран в установлении и расширении контактов.