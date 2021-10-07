https://ria.ru/20211007/astrakhan-1753598108.html

Астраханские власти заявили о нехватке воды в регионе

Астраханские власти заявили о нехватке воды в регионе - РИА Новости, 07.10.2021

Астраханские власти заявили о нехватке воды в регионе

Низкий уровень воды в водозаборах грозит полным прекращением водоснабжения 13 населенных пунктов Астраханской области, сообщает управление пресс-службы... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T23:14

2021-10-07T23:14

2021-10-07T23:14

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астраханская область

астрахань

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Низкий уровень воды в водозаборах грозит полным прекращением водоснабжения 13 населенных пунктов Астраханской области, сообщает управление пресс-службы губернатора региона по итогам заседания рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада при Росводресурсах.По данным зампреда астраханского правительства Михаила Богомолова, недостаточный сброс воды из Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ приводит к ограничению водоснабжения части населенных пунктов в Наримановском, Лиманском, Икрянинском и других районах Астраханской области."Сегодня на нижней Волге сложилась катастрофическая гидрологическая обстановка, из-за чего в зоне риска полного прекращения водоснабжения находится 13 населенных пунктов", - приводятся в сообщении его слова.Кроме того, из-за обмеления водных объектов ограничена работа четырех паромных переправ."Из-за текущего гидрологического режима более 4,5 тысячи рыбаков не смогли выйти на промысел, потому что суда не могут пройти по мелководью", - отмечается в сообщении.По данным властей, вымораживание воды на водных объектах, обнаженных северными сгонными ветрами, может привести к заморным явлениям."Нужно рассматривать проблему именно по социальному аспекту, под который попадает порядка 60 тысяч жителей Астраханской области. Как люди переживут зиму в этой ситуации - серьезный вопрос. Уровень воды в створе Астрахани упал более чем на 60 сантиметров, в муниципальных образованиях этот показатель еще выше", - сказал Богомолов.На заседании межведомственной комиссии было принято решение оставить уровень пропуска воды прежним — 4700 кубометров в секунду между предложенными регионами 4000 и 5000.По словам руководителя Службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Сергея Смирнова, проблема незаполняемости водохранилищ — общая."Первое из возможных решений, которое бы помогло решить проблему и обеспечить людей в селах водой – это расчистка водотоков. По каким-то причинам за эти годы они не были включены в федеральную программу, но сейчас мы подаем заявку на проектирование работ в следующем году и, соответственно, на расчистку в 2023-2024 годах. Второе, что также помогло бы удержать большее количество воды после паводка – строительство гидротехнических сооружений. Мы запланировали эти мероприятия на ближайшие три года", - отметил он.

https://ria.ru/20210618/pandemiya-1737559626.html

https://ria.ru/20200903/krym-1576667000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, астраханская область, астрахань, россия