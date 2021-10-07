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Астраханские власти заявили о нехватке воды в регионе
Астраханские власти заявили о нехватке воды в регионе - РИА Новости, 07.10.2021
Астраханские власти заявили о нехватке воды в регионе
Низкий уровень воды в водозаборах грозит полным прекращением водоснабжения 13 населенных пунктов Астраханской области, сообщает управление пресс-службы... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T23:14
2021-10-07T23:14
общество
астраханская область
астрахань
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Низкий уровень воды в водозаборах грозит полным прекращением водоснабжения 13 населенных пунктов Астраханской области, сообщает управление пресс-службы губернатора региона по итогам заседания рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада при Росводресурсах.По данным зампреда астраханского правительства Михаила Богомолова, недостаточный сброс воды из Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ приводит к ограничению водоснабжения части населенных пунктов в Наримановском, Лиманском, Икрянинском и других районах Астраханской области."Сегодня на нижней Волге сложилась катастрофическая гидрологическая обстановка, из-за чего в зоне риска полного прекращения водоснабжения находится 13 населенных пунктов", - приводятся в сообщении его слова.Кроме того, из-за обмеления водных объектов ограничена работа четырех паромных переправ."Из-за текущего гидрологического режима более 4,5 тысячи рыбаков не смогли выйти на промысел, потому что суда не могут пройти по мелководью", - отмечается в сообщении.По данным властей, вымораживание воды на водных объектах, обнаженных северными сгонными ветрами, может привести к заморным явлениям."Нужно рассматривать проблему именно по социальному аспекту, под который попадает порядка 60 тысяч жителей Астраханской области. Как люди переживут зиму в этой ситуации - серьезный вопрос. Уровень воды в створе Астрахани упал более чем на 60 сантиметров, в муниципальных образованиях этот показатель еще выше", - сказал Богомолов.На заседании межведомственной комиссии было принято решение оставить уровень пропуска воды прежним — 4700 кубометров в секунду между предложенными регионами 4000 и 5000.По словам руководителя Службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Сергея Смирнова, проблема незаполняемости водохранилищ — общая."Первое из возможных решений, которое бы помогло решить проблему и обеспечить людей в селах водой – это расчистка водотоков. По каким-то причинам за эти годы они не были включены в федеральную программу, но сейчас мы подаем заявку на проектирование работ в следующем году и, соответственно, на расчистку в 2023-2024 годах. Второе, что также помогло бы удержать большее количество воды после паводка – строительство гидротехнических сооружений. Мы запланировали эти мероприятия на ближайшие три года", - отметил он.
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общество, астраханская область, астрахань, россия
23:14 07.10.2021
 
Астраханские власти заявили о нехватке воды в регионе

Астраханские власти заявили о низком уровне воды в водозаборах

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Астрахань
Города России. Астрахань - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Низкий уровень воды в водозаборах грозит полным прекращением водоснабжения 13 населенных пунктов Астраханской области, сообщает управление пресс-службы губернатора региона по итогам заседания рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада при Росводресурсах.
По данным зампреда астраханского правительства Михаила Богомолова, недостаточный сброс воды из Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ приводит к ограничению водоснабжения части населенных пунктов в Наримановском, Лиманском, Икрянинском и других районах Астраханской области.
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"Сегодня на нижней Волге сложилась катастрофическая гидрологическая обстановка, из-за чего в зоне риска полного прекращения водоснабжения находится 13 населенных пунктов", - приводятся в сообщении его слова.
Кроме того, из-за обмеления водных объектов ограничена работа четырех паромных переправ.
"Из-за текущего гидрологического режима более 4,5 тысячи рыбаков не смогли выйти на промысел, потому что суда не могут пройти по мелководью", - отмечается в сообщении.
По данным властей, вымораживание воды на водных объектах, обнаженных северными сгонными ветрами, может привести к заморным явлениям.
"Нужно рассматривать проблему именно по социальному аспекту, под который попадает порядка 60 тысяч жителей Астраханской области. Как люди переживут зиму в этой ситуации - серьезный вопрос. Уровень воды в створе Астрахани упал более чем на 60 сантиметров, в муниципальных образованиях этот показатель еще выше", - сказал Богомолов.
На заседании межведомственной комиссии было принято решение оставить уровень пропуска воды прежним — 4700 кубометров в секунду между предложенными регионами 4000 и 5000.
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По словам руководителя Службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Сергея Смирнова, проблема незаполняемости водохранилищ — общая.
"Первое из возможных решений, которое бы помогло решить проблему и обеспечить людей в селах водой – это расчистка водотоков. По каким-то причинам за эти годы они не были включены в федеральную программу, но сейчас мы подаем заявку на проектирование работ в следующем году и, соответственно, на расчистку в 2023-2024 годах. Второе, что также помогло бы удержать большее количество воды после паводка – строительство гидротехнических сооружений. Мы запланировали эти мероприятия на ближайшие три года", - отметил он.
 
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