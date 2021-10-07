Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/arktika-1753561041.html
Источник: Россия не планирует создание Арктического флота
Источник: Россия не планирует создание Арктического флота - РИА Новости, 07.10.2021
Источник: Россия не планирует создание Арктического флота
Создавать отдельный Арктический флот России не планируется, для обеспечения безопасности в регионе достаточно сил и средств в первую очередь Северного флота, а... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:03
2021-10-07T18:03
безопасность
арктика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153136/24/1531362402_0:56:3076:1786_1920x0_80_0_0_3e16bece45d7cc5d0412a138720184f0.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Создавать отдельный Арктический флот России не планируется, для обеспечения безопасности в регионе достаточно сил и средств в первую очередь Северного флота, а также Тихоокеанского флота, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее в СМИ появилась информация, что рассматривается возможность создания нового объединения в рамках Военно-морского флота РФ - Арктического флота, который должен будет обеспечить безопасность побережья РФ в Арктике и Северного морского пути."Создание новых объединений в регионе не планируется. Исключительная миссия по обеспечению безопасности в арктической зоне возложена на Северный флот, имеющий соответствующую систему базирования и экспедиционную группировку. Кроме того, безопасность в восточной части региона обеспечивается силами также Тихоокеанского флота", - сказал собеседник агентства.При этом он не исключил создание отдельной флотилии в Арктике, однако отметил, что она может быть создана только в рамках Северного флота.При этом собеседник подчеркнул, что у РФ "нет планов по милитаризации Арктики".
https://radiosputnik.ria.ru/20211007/neyroseti-1753523196.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210921/ucheniya-1751143377.html
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153136/24/1531362402_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_b2ba0088aabf0f9e2627119f1a10e35e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, арктика, россия
18:03 07.10.2021
 
Источник: Россия не планирует создание Арктического флота

Источник: Россия не планирует создание отдельного флота для защиты Арктики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Ямал" в Карском море
Атомный ледокол Ямал в Карском море - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Создавать отдельный Арктический флот России не планируется, для обеспечения безопасности в регионе достаточно сил и средств в первую очередь Северного флота, а также Тихоокеанского флота, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в СМИ появилась информация, что рассматривается возможность создания нового объединения в рамках Военно-морского флота РФ - Арктического флота, который должен будет обеспечить безопасность побережья РФ в Арктике и Северного морского пути.
Сотрудник Новосибирской нефтебазы компании Газпром нефть возле резервуаров для хранения топлива - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 15:24В России
Нейросети доверят оценивать риски топливных аварий в Арктике
"Создание новых объединений в регионе не планируется. Исключительная миссия по обеспечению безопасности в арктической зоне возложена на Северный флот, имеющий соответствующую систему базирования и экспедиционную группировку. Кроме того, безопасность в восточной части региона обеспечивается силами также Тихоокеанского флота", - сказал собеседник агентства.
При этом он не исключил создание отдельной флотилии в Арктике, однако отметил, что она может быть создана только в рамках Северного флота.
При этом собеседник подчеркнул, что у РФ "нет планов по милитаризации Арктики".
Учения Северного флота в Арктике - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 14:59В России
Северный флот провел учения по защите Северного морского пути
 
БезопасностьАрктикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
01:48В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Лента новостейМолния