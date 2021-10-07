https://ria.ru/20211007/arktika-1753561041.html
Источник: Россия не планирует создание Арктического флота
Источник: Россия не планирует создание Арктического флота - РИА Новости, 07.10.2021
Источник: Россия не планирует создание Арктического флота
Создавать отдельный Арктический флот России не планируется, для обеспечения безопасности в регионе достаточно сил и средств в первую очередь Северного флота, а... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:03
2021-10-07T18:03
2021-10-07T18:03
безопасность
арктика
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Создавать отдельный Арктический флот России не планируется, для обеспечения безопасности в регионе достаточно сил и средств в первую очередь Северного флота, а также Тихоокеанского флота, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее в СМИ появилась информация, что рассматривается возможность создания нового объединения в рамках Военно-морского флота РФ - Арктического флота, который должен будет обеспечить безопасность побережья РФ в Арктике и Северного морского пути."Создание новых объединений в регионе не планируется. Исключительная миссия по обеспечению безопасности в арктической зоне возложена на Северный флот, имеющий соответствующую систему базирования и экспедиционную группировку. Кроме того, безопасность в восточной части региона обеспечивается силами также Тихоокеанского флота", - сказал собеседник агентства.При этом он не исключил создание отдельной флотилии в Арктике, однако отметил, что она может быть создана только в рамках Северного флота.При этом собеседник подчеркнул, что у РФ "нет планов по милитаризации Арктики".
https://radiosputnik.ria.ru/20211007/neyroseti-1753523196.html
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безопасность, арктика, россия
Источник: Россия не планирует создание Арктического флота
Источник: Россия не планирует создание отдельного флота для защиты Арктики