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Суд продлил арест девушке, сбившей детей на переходе в Москве

Суд продлил арест девушке, сбившей детей на переходе в Москве - РИА Новости, 07.10.2021

Суд продлил арест девушке, сбившей детей на переходе в Москве

Суд продлил арест Валерии Башкировой, сбившей трех детей в Солнцево, до марта 2022 года, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:36

2021-10-07T15:36

2021-10-07T18:39

москва

дтп с тремя детьми в солнцево

происшествия

россия

валерия башкирова

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Суд продлил арест Валерии Башкировой, сбившей трех детей в Солнцево, до марта 2022 года, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Солнцевский суд Москвы сегодня приступил к рассмотрению дела. Девушке грозит до семи лет лишения свободы, в случае полного признания вины и слушания дела в особом порядке суд не назначит ей максимального наказания."Суд с учетом позиции прокуратуры города Москвы продлил Валерии Башкировой срок содержания под стражей до 24 марта 2022 года и назначил судебное заседание по делу в общем порядке судебного разбирательства на 21 октября 2021 года", - говорится в сообщении.По данным следствия, днем 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево Башкирова за рулем Mazda сбила на пешеходном переходе детей в возрасте девяти месяцев, трех и четырех лет - старшие двое впоследствии скончались в больнице, младший ребенок был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.Изначально суд отправил Башкирову под домашний арест, однако после того, как в больнице скончался второй ребенок, прокуратура потребовала от органов полиции переквалифицировать обвинение (с части 3 на часть 5 статьи 264 УК РФ) и ужесточить меру пресечения, суд перевел Башкирову под стражу.В сентябре прокуратура утвердила обвинение в отношении девушки по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Дело направлено для рассмотрения по существу в Солнцевский суд Москвы.

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москва

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Валерии Башкировой продлили арест. Видео из здания суда Суд продлил арест Валерии Башкировой, сбившей трех детей в Солнцево, до марта 2022 года. Солнцевский суд Москвы сегодня приступил к рассмотрению дела. Девушке грозит до семи лет лишения свободы, в случае полного признания вины и слушания дела в особом порядке суд не назначит ей максимального наказания. 2021-10-07T15:36 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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москва, дтп с тремя детьми в солнцево, происшествия, россия, валерия башкирова