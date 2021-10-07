https://ria.ru/20211007/arakhis-1753576509.html

Ученые оценили влияние арахиса на мозг

Ученые оценили влияние арахиса на мозг - РИА Новости, 07.10.2021

Ученые оценили влияние арахиса на мозг

Согласно результатам исследования, проведенного испанскими учеными, ежедневное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T19:19

2021-10-07T19:19

2021-10-07T19:19

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Согласно результатам исследования, проведенного испанскими учеными, ежедневное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей. Статья опубликована в журнале Clinical Nutrition.Арахис, или земляной орех — это зернобобовое растение, которое было завезено в Европу из Южной Америки в XVIII веке. Его плоды богаты жирными кислотами, белками, клетчаткой, полифенолом и другими биологически активными соединениями, полезными для здоровья. Однако его влияние на мозговую деятельность до сих пор не было изучено.Чтобы восполнить этот пробел, исследователи из Барселоны и Мадрида набрали группу добровольцев из 63 здоровых молодых людей в возрасте от 19 до 33 лет, которые ежедневно включали порцию арахисовых продуктов в свой рацион."Большинство предыдущих исследований проводили среди людей с ожирением, метаболическим синдромом или находящихся в группе риска хронического метаболического заболевания. У таких людей, изменяя структуру питания или вводя здоровую пищу в их привычный рацион, легче наблюдать положительный эффект", — приводятся в пресс-релизе Университета Барселоны слова руководителя исследования Роза Ламуэла-Равентос (Rosa Lamuela-Raventós), преподавателя факультета фармации и пищевых наук.Авторы пошли другим путем — они отобрали для своего эксперимента молодых и абсолютно здоровых людей. С помощью широкого набора когнитивных тестов и анализов, связанных с биохимическими показателями стрессовой реакции, такими как кортизол, ученые продемонстрировали, что в этой группе людей ежедневный прием арахиса или продуктов из него приводит к улучшению когнитивных функций и реакции на стресс.Исследователи считают, что такой эффект связан с воздействием на мозг биологически активных соединений, таких как ресвератрол и р-кумаровая кислота, а также специфичных для арахиса короткоцепочечных жирных кислот и длинноцепочечных насыщенных жирных кислот.Ученые также отметили положительное влияние введения арахисовых продуктов в здоровую диету на ось микробиоты кишечник-мозг."Данные указывают на двунаправленную связь между фенольными соединениями и микробиотой кишечника. Пребиотические вещества, присутствующие в арахисе, такие как полифенолы, могут косвенно влиять на когнитивные функции и настроение через взаимодействие с кишечной микробиотой через ось микробиоты кишечник-мозг, — объясняет еще один автор исследования Сара Уртадо (Sara Hurtado) из Барселонского университета. — Короткоцепочечные жирные кислоты, такие как уксусная, пропионовая и масляная кислоты, являются основными метаболитами, производимыми микробиотой кишечника, и, по-видимому, они действуют против различных заболеваний, включая депрессию и нейродегенеративные заболевания".В будущем ученые планируют расширить исследования влияния арахиса и его биоактивных соединений на микробиоту с помощью анализа микробиома, а также липидомных и транскриптомных анализов.

https://ria.ru/20211006/allergiya-1753240390.html

https://ria.ru/20210831/fruktoza-1748003296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, испания, здоровье, биология, нейробиология