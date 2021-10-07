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Наука
https://ria.ru/20211007/arakhis-1753576509.html
Ученые оценили влияние арахиса на мозг
Ученые оценили влияние арахиса на мозг - РИА Новости, 07.10.2021
Ученые оценили влияние арахиса на мозг
Согласно результатам исследования, проведенного испанскими учеными, ежедневное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:19
2021-10-07T19:19
наука
питание
испания
здоровье
биология
нейробиология
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Согласно результатам исследования, проведенного испанскими учеными, ежедневное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей. Статья опубликована в журнале Clinical Nutrition.Арахис, или земляной орех — это зернобобовое растение, которое было завезено в Европу из Южной Америки в XVIII веке. Его плоды богаты жирными кислотами, белками, клетчаткой, полифенолом и другими биологически активными соединениями, полезными для здоровья. Однако его влияние на мозговую деятельность до сих пор не было изучено.Чтобы восполнить этот пробел, исследователи из Барселоны и Мадрида набрали группу добровольцев из 63 здоровых молодых людей в возрасте от 19 до 33 лет, которые ежедневно включали порцию арахисовых продуктов в свой рацион."Большинство предыдущих исследований проводили среди людей с ожирением, метаболическим синдромом или находящихся в группе риска хронического метаболического заболевания. У таких людей, изменяя структуру питания или вводя здоровую пищу в их привычный рацион, легче наблюдать положительный эффект", — приводятся в пресс-релизе Университета Барселоны слова руководителя исследования Роза Ламуэла-Равентос (Rosa Lamuela-Raventós), преподавателя факультета фармации и пищевых наук.Авторы пошли другим путем — они отобрали для своего эксперимента молодых и абсолютно здоровых людей. С помощью широкого набора когнитивных тестов и анализов, связанных с биохимическими показателями стрессовой реакции, такими как кортизол, ученые продемонстрировали, что в этой группе людей ежедневный прием арахиса или продуктов из него приводит к улучшению когнитивных функций и реакции на стресс.Исследователи считают, что такой эффект связан с воздействием на мозг биологически активных соединений, таких как ресвератрол и р-кумаровая кислота, а также специфичных для арахиса короткоцепочечных жирных кислот и длинноцепочечных насыщенных жирных кислот.Ученые также отметили положительное влияние введения арахисовых продуктов в здоровую диету на ось микробиоты кишечник-мозг."Данные указывают на двунаправленную связь между фенольными соединениями и микробиотой кишечника. Пребиотические вещества, присутствующие в арахисе, такие как полифенолы, могут косвенно влиять на когнитивные функции и настроение через взаимодействие с кишечной микробиотой через ось микробиоты кишечник-мозг, — объясняет еще один автор исследования Сара Уртадо (Sara Hurtado) из Барселонского университета. — Короткоцепочечные жирные кислоты, такие как уксусная, пропионовая и масляная кислоты, являются основными метаболитами, производимыми микробиотой кишечника, и, по-видимому, они действуют против различных заболеваний, включая депрессию и нейродегенеративные заболевания".В будущем ученые планируют расширить исследования влияния арахиса и его биоактивных соединений на микробиоту с помощью анализа микробиома, а также липидомных и транскриптомных анализов.
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питание, испания, здоровье, биология, нейробиология
19:19 07.10.2021
 

Ученые оценили влияние арахиса на мозг

© Fotolia / bit24Арахис
Арахис - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Fotolia / bit24
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Согласно результатам исследования, проведенного испанскими учеными, ежедневное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей. Статья опубликована в журнале Clinical Nutrition.
Арахис, или земляной орех — это зернобобовое растение, которое было завезено в Европу из Южной Америки в XVIII веке. Его плоды богаты жирными кислотами, белками, клетчаткой, полифенолом и другими биологически активными соединениями, полезными для здоровья. Однако его влияние на мозговую деятельность до сих пор не было изучено.
Чтобы восполнить этот пробел, исследователи из Барселоны и Мадрида набрали группу добровольцев из 63 здоровых молодых людей в возрасте от 19 до 33 лет, которые ежедневно включали порцию арахисовых продуктов в свой рацион.
"Большинство предыдущих исследований проводили среди людей с ожирением, метаболическим синдромом или находящихся в группе риска хронического метаболического заболевания. У таких людей, изменяя структуру питания или вводя здоровую пищу в их привычный рацион, легче наблюдать положительный эффект", — приводятся в пресс-релизе Университета Барселоны слова руководителя исследования Роза Ламуэла-Равентос (Rosa Lamuela-Raventós), преподавателя факультета фармации и пищевых наук.
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Авторы пошли другим путем — они отобрали для своего эксперимента молодых и абсолютно здоровых людей. С помощью широкого набора когнитивных тестов и анализов, связанных с биохимическими показателями стрессовой реакции, такими как кортизол, ученые продемонстрировали, что в этой группе людей ежедневный прием арахиса или продуктов из него приводит к улучшению когнитивных функций и реакции на стресс.
Исследователи считают, что такой эффект связан с воздействием на мозг биологически активных соединений, таких как ресвератрол и р-кумаровая кислота, а также специфичных для арахиса короткоцепочечных жирных кислот и длинноцепочечных насыщенных жирных кислот.
Ученые также отметили положительное влияние введения арахисовых продуктов в здоровую диету на ось микробиоты кишечник-мозг.
"Данные указывают на двунаправленную связь между фенольными соединениями и микробиотой кишечника. Пребиотические вещества, присутствующие в арахисе, такие как полифенолы, могут косвенно влиять на когнитивные функции и настроение через взаимодействие с кишечной микробиотой через ось микробиоты кишечник-мозг, — объясняет еще один автор исследования Сара Уртадо (Sara Hurtado) из Барселонского университета. — Короткоцепочечные жирные кислоты, такие как уксусная, пропионовая и масляная кислоты, являются основными метаболитами, производимыми микробиотой кишечника, и, по-видимому, они действуют против различных заболеваний, включая депрессию и нейродегенеративные заболевания".
В будущем ученые планируют расширить исследования влияния арахиса и его биоактивных соединений на микробиоту с помощью анализа микробиома, а также липидомных и транскриптомных анализов.
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