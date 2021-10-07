https://ria.ru/20211007/alkogol-1753595675.html
Число погибших из-за отравления алкоголем в Оренбуржье возросло до 11
Число погибших из-за отравления алкоголем в Оренбуржье возросло до 11 - РИА Новости, 07.10.2021
Число погибших из-за отравления алкоголем в Оренбуржье возросло до 11
После употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области, по последним данным властей, скончались 11 человек, ещё четверо пострадали, сообщили в... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T22:28
2021-10-07T22:28
2021-10-07T22:28
происшествия
оренбургская область
здоровье - общество
денис паслер
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УФА, 7 окт - РИА Новости. После употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области, по последним данным властей, скончались 11 человек, ещё четверо пострадали, сообщили в пресс-службе правительства региона.Ранее власти области сообщили о десяти жертвах суррогатного алкоголя на востоке области. Погибшим от 36 до 73 дет. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ" Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц"."На данный момент известно о 15 пострадавших, из которых 11 умерли. Два человека находятся в стационаре, и медики делают все возможное, чтобы спасти их жизни. Еще двое сейчас дома под наблюдением медиков. Их состояния оценивается как среднетяжёлое", - информируют власти.Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер провёл экстренное совещание с главами территорий восточного Оренбуржья и поручил информировать население о недопустимости приобретения и употребления нелегальной алкогольной продукции, а также срочно проработать эти вопросы с торговыми организациями в муниципалитетах.
https://ria.ru/20210914/ivanovo-1750011448.html
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РИА Новости
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происшествия, оренбургская область, здоровье - общество, денис паслер
Число погибших из-за отравления алкоголем в Оренбуржье возросло до 11
В Оренбургской области одиннадцать человек умерли после отравления суррогатным алкоголем
УФА, 7 окт - РИА Новости. После употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области, по последним данным властей, скончались 11 человек, ещё четверо пострадали, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее власти области сообщили о десяти жертвах суррогатного алкоголя на востоке области. Погибшим от 36 до 73 дет. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ" Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц".
"В крови погибших от употребления суррогатов алкоголя обнаружен метанол. Оренбургские медики оперативно определили отправляющее вещество в крови погибших. Концентрация метанола в разы превысила смертельную для человека дозу", - говорится в сообщении.
"На данный момент известно о 15 пострадавших, из которых 11 умерли. Два человека находятся в стационаре, и медики делают все возможное, чтобы спасти их жизни. Еще двое сейчас дома под наблюдением медиков. Их состояния оценивается как среднетяжёлое", - информируют власти.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер провёл экстренное совещание с главами территорий восточного Оренбуржья и поручил информировать население о недопустимости приобретения и употребления нелегальной алкогольной продукции, а также срочно проработать эти вопросы с торговыми организациями в муниципалитетах.