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"Россия сегодня" запускает акцию в поддержку вакцинации против COVID-19
"Россия сегодня" запускает акцию в поддержку вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
"Россия сегодня" запускает акцию в поддержку вакцинации против COVID-19
". РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:12
2021-10-07T13:01
новости агентства
дмитрий киселев
миа "россия сегодня"
коронавирус в россии
вакцинация
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру, медиагруппа "Россия сегодня" дает старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга".Цель акции — собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере Рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня"."Сводки о росте числа заболевших подобны сегодня сводкам с поля боя, и антиковидная вакцина является самым надежным оружием в сражении с вирусом, который уже унес миллионы жизней по всему миру. Выбор в пользу вакцинации — это наш выбор будущего без страха. Если каждый из нас смог убедить своим примером привиться хотя бы еще одного человека, то уже очень скоро мы сможем не бояться болезни. У огромного числа россиян есть такие личные истории, и наш проект предоставляет возможность рассказать их всей России", — прокомментировал старт акции генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Портал акции "Сохрани друга" уже начал работу: фотографии и короткие истории можно публиковать при помощи формы обратной связи. Официальный хештег акции — #сохранидруга.Истории для портала должны содержать данные — ФИО и регион проживания, а также фотографию — отправителя (1000х1000px). По объему они должны быть не более 1,5 тысячи знаков с пробелами.Акция "Сохрани друга" проводится на территории Российской Федерации с 7 октября до момента принятия медиагруппой "Россия сегодня" решения о ее окончании, о чем будет сообщено дополнительно."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями медиагруппы "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".
https://ria.ru/20210929/vaktsinatsiya-1752375981.html
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новости агентства, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", коронавирус в россии, вакцинация
12:12 07.10.2021 (обновлено: 13:01 07.10.2021)
 

"Россия сегодня" запускает акцию в поддержку вакцинации против COVID-19

© РИА НовостиВсероссийская онлайн-акция "Сохрани друга"
Всероссийская онлайн-акция Сохрани друга - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру, медиагруппа "Россия сегодня" дает старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга".
Цель акции — собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере Рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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"Сводки о росте числа заболевших подобны сегодня сводкам с поля боя, и антиковидная вакцина является самым надежным оружием в сражении с вирусом, который уже унес миллионы жизней по всему миру. Выбор в пользу вакцинации — это наш выбор будущего без страха. Если каждый из нас смог убедить своим примером привиться хотя бы еще одного человека, то уже очень скоро мы сможем не бояться болезни. У огромного числа россиян есть такие личные истории, и наш проект предоставляет возможность рассказать их всей России", — прокомментировал старт акции генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Портал акции "Сохрани друга" уже начал работу: фотографии и короткие истории можно публиковать при помощи формы обратной связи. Официальный хештег акции — #сохранидруга.
Истории для портала должны содержать данные — ФИО и регион проживания, а также фотографию — отправителя (1000х1000px). По объему они должны быть не более 1,5 тысячи знаков с пробелами.

Истории не должны содержать нецензурную брань, порочащие физических и/или юридических лиц сведения, рекламу, иную запрещенную законом информацию, а также сведения о состоянии здоровья физических лиц и их персональные данные. До размещения историй на портале акции необходимо заручиться согласием героя истории на публикацию. Обработка персональных данных будет проходить в рамках журналистской деятельности медиагруппы "Россия сегодня". В случае несоответствия истории правилам акции медиагруппа "Россия сегодня" оставляет за собой право не принять историю для участия в акции или внести в нее необходимые изменения. С полными правилами акции можно ознакомиться также на портале.

Акция "Сохрани друга" проводится на территории Российской Федерации с 7 октября до момента принятия медиагруппой "Россия сегодня" решения о ее окончании, о чем будет сообщено дополнительно.
Премия Eco Best Award – 2021
8 сентября, 19:00
Проекты "России сегодня" стали обладателями Eco Best Award
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями медиагруппы "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".
 
Новости агентстваДмитрий КиселевМИА "Россия сегодня"Коронавирус в РоссииВакцинация
 
 
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