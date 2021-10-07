https://ria.ru/20211007/aktsiya-1753481219.html

"Россия сегодня" запускает акцию в поддержку вакцинации против COVID-19

"Россия сегодня" запускает акцию в поддержку вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

"Россия сегодня" запускает акцию в поддержку вакцинации против COVID-19

". РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:12

2021-10-07T12:12

2021-10-07T13:01

новости агентства

дмитрий киселев

миа "россия сегодня"

коронавирус в россии

вакцинация

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру, медиагруппа "Россия сегодня" дает старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга".Цель акции — собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере Рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня"."Сводки о росте числа заболевших подобны сегодня сводкам с поля боя, и антиковидная вакцина является самым надежным оружием в сражении с вирусом, который уже унес миллионы жизней по всему миру. Выбор в пользу вакцинации — это наш выбор будущего без страха. Если каждый из нас смог убедить своим примером привиться хотя бы еще одного человека, то уже очень скоро мы сможем не бояться болезни. У огромного числа россиян есть такие личные истории, и наш проект предоставляет возможность рассказать их всей России", — прокомментировал старт акции генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Портал акции "Сохрани друга" уже начал работу: фотографии и короткие истории можно публиковать при помощи формы обратной связи. Официальный хештег акции — #сохранидруга.Истории для портала должны содержать данные — ФИО и регион проживания, а также фотографию — отправителя (1000х1000px). По объему они должны быть не более 1,5 тысячи знаков с пробелами.Акция "Сохрани друга" проводится на территории Российской Федерации с 7 октября до момента принятия медиагруппой "Россия сегодня" решения о ее окончании, о чем будет сообщено дополнительно."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями медиагруппы "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20210929/vaktsinatsiya-1752375981.html

https://ria.ru/20210908/pobediteli-1749235559.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости агентства, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", коронавирус в россии, вакцинация