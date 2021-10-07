12:12 07.10.2021 (обновлено: 13:01 07.10.2021)
"Россия сегодня" запускает акцию в поддержку вакцинации против COVID-19
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Для популяризации антиковидной вакцинации, спасающей жизни людей по всему миру, медиагруппа "Россия сегодня" дает старт всероссийской онлайн-акции "Сохрани друга".
Цель акции — собрать истории от россиян о преодолении страха и негативного отношения к вакцинации против ковида у своих друзей, близких, родных в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере Рунета, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня".
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"Сводки о росте числа заболевших подобны сегодня сводкам с поля боя, и антиковидная вакцина является самым надежным оружием в сражении с вирусом, который уже унес миллионы жизней по всему миру. Выбор в пользу вакцинации — это наш выбор будущего без страха. Если каждый из нас смог убедить своим примером привиться хотя бы еще одного человека, то уже очень скоро мы сможем не бояться болезни. У огромного числа россиян есть такие личные истории, и наш проект предоставляет возможность рассказать их всей России", — прокомментировал старт акции генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Портал акции "Сохрани друга" уже начал работу: фотографии и короткие истории можно публиковать при помощи формы обратной связи. Официальный хештег акции — #сохранидруга.
Истории для портала должны содержать данные — ФИО и регион проживания, а также фотографию — отправителя (1000х1000px). По объему они должны быть не более 1,5 тысячи знаков с пробелами.
Истории не должны содержать нецензурную брань, порочащие физических и/или юридических лиц сведения, рекламу, иную запрещенную законом информацию, а также сведения о состоянии здоровья физических лиц и их персональные данные. До размещения историй на портале акции необходимо заручиться согласием героя истории на публикацию. Обработка персональных данных будет проходить в рамках журналистской деятельности медиагруппы "Россия сегодня". В случае несоответствия истории правилам акции медиагруппа "Россия сегодня" оставляет за собой право не принять историю для участия в акции или внести в нее необходимые изменения. С полными правилами акции можно ознакомиться также на портале.
Акция "Сохрани друга" проводится на территории Российской Федерации с 7 октября до момента принятия медиагруппой "Россия сегодня" решения о ее окончании, о чем будет сообщено дополнительно.
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