https://ria.ru/20211006/zima-1753308106.html

Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой

Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой - РИА Новости, 06.10.2021

Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой

В России зимняя температура будет около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:12

2021-10-06T12:12

2021-10-06T13:56

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597171487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ff98c19b26ab5b5c5c4b27088b0ffcd.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В России зимняя температура будет около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Это вероятностный прогноз. Мы его будем все время корректировать", — сказал он.Синоптик добавил, что повышенная температура ожидается в северных регионах, и уточнил, что зарубежные метеорологи предсказывают более теплую зиму, чем Гидрометцентр.Прогнозы о том, что сезон будет или очень холодным, или очень снежным, или очень теплым, не могут вызывать доверия, предупредил он.

https://ria.ru/20211006/pogoda-1753303529.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия