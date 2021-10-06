https://ria.ru/20211006/zima-1753308106.html
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой - РИА Новости, 06.10.2021
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
В России зимняя температура будет около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:12
2021-10-06T12:12
2021-10-06T13:56
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В России зимняя температура будет около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Это вероятностный прогноз. Мы его будем все время корректировать", — сказал он.Синоптик добавил, что повышенная температура ожидается в северных регионах, и уточнил, что зарубежные метеорологи предсказывают более теплую зиму, чем Гидрометцентр.Прогнозы о том, что сезон будет или очень холодным, или очень снежным, или очень теплым, не могут вызывать доверия, предупредил он.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
12:12 06.10.2021 (обновлено: 13:56 06.10.2021)
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: температура зимой будет около и выше нормы