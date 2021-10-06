https://ria.ru/20211006/zemletryasenie-1753271015.html

В Японии при землетрясении пострадали три человека

В Японии при землетрясении пострадали три человека - РИА Новости, 06.10.2021

В Японии при землетрясении пострадали три человека

Три человека пострадали при землетрясении на северо-востоке Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T05:05

2021-10-06T05:05

2021-10-06T05:11

в мире

япония

аомори (префектура)

иватэ

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ТОКИО, 6 окт – РИА Новости. Три человека пострадали при землетрясении на северо-востоке Японии, сообщило агентство Киодо.В префектурах Аомори и Иватэ пострадали три человека. Женщина 80 лет получила ушиб головы после того, как на нее упал телевизор, 70-летняя женщина получила ранения при падении, а еще одна повредила плечо, "поддерживая шкаф", чтобы он не упал.Метеорологи предупреждают, что афтершоки продлятся в этом районе еще неделю, особенно сильными они будут в ближайшие 2-3 дня.Правительство создало экстренный штаб при канцелярии премьер-министра.Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в Тихом океане у побережья префектуры Иватэ на северо-востоке Японии в 2.46 (20.46 вторника мск). Очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались в 12 префектурах.

https://ria.ru/20211005/zemletryasenie-1753257678.html

япония

аомори (префектура)

иватэ

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в мире, япония, аомори (префектура), иватэ