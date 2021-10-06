https://ria.ru/20211006/zemletryasenie-1753271015.html
В Японии при землетрясении пострадали три человека
В Японии при землетрясении пострадали три человека - РИА Новости, 06.10.2021
В Японии при землетрясении пострадали три человека
Три человека пострадали при землетрясении на северо-востоке Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T05:05
2021-10-06T05:05
2021-10-06T05:11
в мире
япония
аомори (префектура)
иватэ
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ТОКИО, 6 окт – РИА Новости. Три человека пострадали при землетрясении на северо-востоке Японии, сообщило агентство Киодо.В префектурах Аомори и Иватэ пострадали три человека. Женщина 80 лет получила ушиб головы после того, как на нее упал телевизор, 70-летняя женщина получила ранения при падении, а еще одна повредила плечо, "поддерживая шкаф", чтобы он не упал.Метеорологи предупреждают, что афтершоки продлятся в этом районе еще неделю, особенно сильными они будут в ближайшие 2-3 дня.Правительство создало экстренный штаб при канцелярии премьер-министра.Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в Тихом океане у побережья префектуры Иватэ на северо-востоке Японии в 2.46 (20.46 вторника мск). Очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались в 12 префектурах.
https://ria.ru/20211005/zemletryasenie-1753257678.html
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в мире, япония, аомори (префектура), иватэ
05:05 06.10.2021 (обновлено: 05:11 06.10.2021)
В Японии при землетрясении пострадали три человека
На северо-востоке Японии при землетрясении пострадали три человека