Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/zemletryasenie-1753271015.html
В Японии при землетрясении пострадали три человека
В Японии при землетрясении пострадали три человека - РИА Новости, 06.10.2021
В Японии при землетрясении пострадали три человека
Три человека пострадали при землетрясении на северо-востоке Японии, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T05:05
2021-10-06T05:11
в мире
япония
аомори (префектура)
иватэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:5:2001:1130_1920x0_80_0_0_498fe9f027f6d3f1710acd04acb1dd3d.jpg
ТОКИО, 6 окт – РИА Новости. Три человека пострадали при землетрясении на северо-востоке Японии, сообщило агентство Киодо.В префектурах Аомори и Иватэ пострадали три человека. Женщина 80 лет получила ушиб головы после того, как на нее упал телевизор, 70-летняя женщина получила ранения при падении, а еще одна повредила плечо, "поддерживая шкаф", чтобы он не упал.Метеорологи предупреждают, что афтершоки продлятся в этом районе еще неделю, особенно сильными они будут в ближайшие 2-3 дня.Правительство создало экстренный штаб при канцелярии премьер-министра.Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в Тихом океане у побережья префектуры Иватэ на северо-востоке Японии в 2.46 (20.46 вторника мск). Очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались в 12 префектурах.
https://ria.ru/20211005/zemletryasenie-1753257678.html
япония
аомори (префектура)
иватэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:0:1803:1352_1920x0_80_0_0_70da140edcd0c1a6af05d6f02e817275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, япония, аомори (префектура), иватэ
05:05 06.10.2021 (обновлено: 05:11 06.10.2021)
 
В Японии при землетрясении пострадали три человека

На северо-востоке Японии при землетрясении пострадали три человека

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания
Сейсмограф фиксирует колебания - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Robert Sorbo
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 окт – РИА Новости. Три человека пострадали при землетрясении на северо-востоке Японии, сообщило агентство Киодо.
В префектурах Аомори и Иватэ пострадали три человека. Женщина 80 лет получила ушиб головы после того, как на нее упал телевизор, 70-летняя женщина получила ранения при падении, а еще одна повредила плечо, "поддерживая шкаф", чтобы он не упал.
Метеорологи предупреждают, что афтершоки продлятся в этом районе еще неделю, особенно сильными они будут в ближайшие 2-3 дня.
Правительство создало экстренный штаб при канцелярии премьер-министра.
Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в Тихом океане у побережья префектуры Иватэ на северо-востоке Японии в 2.46 (20.46 вторника мск). Очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет. Подземные толчки ощущались в 12 префектурах.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 22:06
У берегов Японии произошло землетрясение
 
В миреЯпонияАомори (префектура)Иватэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:43В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника на улице
05:35Экс-депутат Рады назвал возможную дату ликвидации Украины
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
Лента новостейМолния