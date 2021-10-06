Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/zelenskiy-1753419946.html
Зеленский рассчитывает на поддержку Германии на переговорах по Донбассу
Зеленский рассчитывает на поддержку Германии на переговорах по Донбассу - РИА Новости, 06.10.2021
Зеленский рассчитывает на поддержку Германии на переговорах по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмаером в Киеве заявил, что рассчитывает на дальнейшую действенную... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T20:55
2021-10-06T20:55
в мире
украина
германия
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752847393_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_060fff9274631bcaf0142ce1755393bb.jpg
КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмаером в Киеве заявил, что рассчитывает на дальнейшую действенную поддержку Германии в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе."Рассчитываем на дальнейшее действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в рамках Нормандского формата", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.В ходе встречи украинский лидер заявил, что Киев пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке страны, восстановления суверенитета и территориальной целостности. Также Зеленский поделился своими ожиданиями от формирования коалиции в парламенте ФРГ."Украина ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинского-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны", - добавил Зеленский.Отдельно стороны обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и Европы. "Запуск "Северного потока — 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", - сказал Зеленский. Президенты двух государств также обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.
https://ria.ru/20210923/zhertvy-1751392947.html
https://ria.ru/20210923/ukraintsy-1751412184.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752847393_72:0:999:695_1920x0_80_0_0_8d527f5b0a1b09122f4170e814230b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, германия, владимир зеленский
20:55 06.10.2021
 
Зеленский рассчитывает на поддержку Германии на переговорах по Донбассу

Зеленский рассчитывает на поддержку Германии в переговорном процессе по Донбассу

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмаером в Киеве заявил, что рассчитывает на дальнейшую действенную поддержку Германии в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Рассчитываем на дальнейшее действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в рамках Нормандского формата", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 02:05
Зеленский назвал количество жертв конфликта в Донбассе
В ходе встречи украинский лидер заявил, что Киев пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке страны, восстановления суверенитета и территориальной целостности. Также Зеленский поделился своими ожиданиями от формирования коалиции в парламенте ФРГ.
"Украина ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинского-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны", - добавил Зеленский.
Отдельно стороны обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и Европы. "Запуск "Северного потока — 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", - сказал Зеленский. Президенты двух государств также обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 10:10
Зеленский передал Джонсону список пленных украинцев в России и Донбассе
 
В миреУкраинаГерманияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:43В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника на улице
05:35Экс-депутат Рады назвал возможную дату ликвидации Украины
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
Лента новостейМолния