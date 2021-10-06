Зеленский рассчитывает на поддержку Германии на переговорах по Донбассу
Зеленский рассчитывает на поддержку Германии в переговорном процессе по Донбассу
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмаером в Киеве заявил, что рассчитывает на дальнейшую действенную поддержку Германии в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе.
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В ходе встречи украинский лидер заявил, что Киев пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке страны, восстановления суверенитета и территориальной целостности. Также Зеленский поделился своими ожиданиями от формирования коалиции в парламенте ФРГ.
"Украина ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинского-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны", - добавил Зеленский.
Отдельно стороны обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и Европы. "Запуск "Северного потока — 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", - сказал Зеленский. Президенты двух государств также обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.
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