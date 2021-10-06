https://ria.ru/20211006/zelenskiy-1753419946.html

Зеленский рассчитывает на поддержку Германии на переговорах по Донбассу

Зеленский рассчитывает на поддержку Германии на переговорах по Донбассу - РИА Новости, 06.10.2021

Зеленский рассчитывает на поддержку Германии на переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмаером в Киеве заявил, что рассчитывает на дальнейшую действенную... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T20:55

2021-10-06T20:55

2021-10-06T20:55

в мире

украина

германия

владимир зеленский

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КИЕВ, 6 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмаером в Киеве заявил, что рассчитывает на дальнейшую действенную поддержку Германии в переговорном процессе по урегулированию конфликта в Донбассе."Рассчитываем на дальнейшее действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в рамках Нормандского формата", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.В ходе встречи украинский лидер заявил, что Киев пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке страны, восстановления суверенитета и территориальной целостности. Также Зеленский поделился своими ожиданиями от формирования коалиции в парламенте ФРГ."Украина ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинского-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны", - добавил Зеленский.Отдельно стороны обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и Европы. "Запуск "Северного потока — 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", - сказал Зеленский. Президенты двух государств также обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.

https://ria.ru/20210923/zhertvy-1751392947.html

https://ria.ru/20210923/ukraintsy-1751412184.html

украина

германия

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в мире, украина, германия, владимир зеленский