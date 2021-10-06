https://ria.ru/20211006/zelenskiy-1753271846.html

На втором сроке Зеленского поставили точку

На Украине отказали Зеленскому в новом президентском сроке - РИА Новости, 06.10.2021

На втором сроке Зеленского поставили точку

Информация о наличии офшоров у президента Украины Владимира Зеленского, обнародованная журналистами со ссылкой на "досье Пандоры", ставит точку на его... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T06:04

2021-10-06T06:04

2021-10-06T09:02

в мире

сша

владимир зеленский

верховная рада украины

петр порошенко

евгений мураев

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Информация о наличии офшоров у президента Украины Владимира Зеленского, обнародованная журналистами со ссылкой на "досье Пандоры", ставит точку на его перспективах переизбраться на второй срок, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах, в частности, фигурируют нынешний глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник Зеленского Сергей Шефир.По словам Мураева, Зеленский "живет" мыслями о втором сроке и его рассуждения об электоральных симпатиях лишь подтверждают это."Когда он так споткнулся имиджево, это, скорее всего, ставит точку в его притязаниях на второй срок. Весь мир начал его пинать, и Украину в его же лице", — выразил мнение он.Как предположил экс-депутат, историю с офшорами против Зеленского могут использовать США, которые обладают "​​удивительной способностью" преследовать любого гражданина любой страны."То же самое может коснуться Зеленского и всего его окружения, то есть ему могут дать возможность "добыть" президентом нашей страны и затем, возможно, избежать наказания, если он будет послушным. Но Украина тогда становится ручным инструментом и по команде будет делать все, что скажут", — добавил Мураев.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

https://ria.ru/20211004/ukraina-1753020589.html

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752855221.html

сша

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в мире, сша, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, евгений мураев