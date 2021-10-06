На втором сроке Зеленского поставили точку

06:04 06.10.2021 (обновлено: 09:02 06.10.2021)
На Украине отказали Зеленскому в новом президентском сроке
Экс-депутат Рады Мураев заявил, что "досье Пандоры" ставит точку на новом сроке Зеленского
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Информация о наличии офшоров у президента Украины Владимира Зеленского, обнародованная журналистами со ссылкой на "досье Пандоры", ставит точку на его перспективах переизбраться на второй срок, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Ранее Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на "досье Пандоры" сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах, в частности, фигурируют нынешний глава СБУ Иван Баканов, а также первый помощник Зеленского Сергей Шефир.
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По словам Мураева, Зеленский "живет" мыслями о втором сроке и его рассуждения об электоральных симпатиях лишь подтверждают это.
"Когда он так споткнулся имиджево, это, скорее всего, ставит точку в его притязаниях на второй срок. Весь мир начал его пинать, и Украину в его же лице", — выразил мнение он.
Как предположил экс-депутат, историю с офшорами против Зеленского могут использовать США, которые обладают "удивительной способностью" преследовать любого гражданина любой страны.
"То же самое может коснуться Зеленского и всего его окружения, то есть ему могут дать возможность "добыть" президентом нашей страны и затем, возможно, избежать наказания, если он будет послушным. Но Украина тогда становится ручным инструментом и по команде будет делать все, что скажут", — добавил Мураев.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
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