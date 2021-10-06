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Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне - РИА Новости, 06.10.2021
Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости Евросоюза от внешних сил в обороне и экономике, говорится в выводах по итогам неформального РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T02:55
2021-10-06T02:55
в мире
сша
франция
евросоюз
жан-ив ле дриан
шарль мишель
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости Евросоюза от внешних сил в обороне и экономике, говорится в выводах по итогам неформального саммита ЕС в Словении.Выводы обнародовал глава европейского совета Шарль Мишель.В частности, европейские лидеры полагают, что необходимо увеличить возможности действовать автономно, чтобы добиваться большей эффективности на международной арене. Прежде всего, ЕС будет полагаться на свою экономическую мощь, общий рынок, единые стандарты в таких сферах как экология, энергетика, цифровое пространство, промышленная политика, а также безопасность и оборона Евросоюза.Ранее европейский представитель рассказал журналистам, что концепция будущей стратегической автономии Европейского союза, сильно связанного в вопросах обороны и безопасности с США, стала главной темой неформального закрытого ужина европейских лидеров во вторник. По его словам, все европейские лидеры хотят делать больше для продвижения ценностей, защиты интересов ЕС.На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования. Решение по формированию таких сил может быть одобрено уже в марте 2022 года, когда планируется утвердить "Стратегический компас ЕС".После сделки AUKUS многие европейские политики также заговорили о необходимости большей солидарности между европейскими странами и большей автономии ЕС в вопросах обороны и безопасности.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.
https://radiosputnik.ria.ru/20210923/borrel-1751478514.html
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в мире, сша, франция, евросоюз, жан-ив ле дриан, шарль мишель, жозеп боррель
02:55 06.10.2021
 
Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне

В ЕС договорились работать над уменьшением зависимости в обороне и экономике извне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий Девушка на фоне флага ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
Девушка на фоне флага ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости Евросоюза от внешних сил в обороне и экономике, говорится в выводах по итогам неформального саммита ЕС в Словении.
Выводы обнародовал глава европейского совета Шарль Мишель.
"Извлекая уроки из недавних кризисов, мы намерены консолидировать наши преимущества, усилить нашу устойчивость к внешним факторам, снизив зависимость в критически важных сферах", - говорится в документе.
В частности, европейские лидеры полагают, что необходимо увеличить возможности действовать автономно, чтобы добиваться большей эффективности на международной арене. Прежде всего, ЕС будет полагаться на свою экономическую мощь, общий рынок, единые стандарты в таких сферах как экология, энергетика, цифровое пространство, промышленная политика, а также безопасность и оборона Евросоюза.
Ранее европейский представитель рассказал журналистам, что концепция будущей стратегической автономии Европейского союза, сильно связанного в вопросах обороны и безопасности с США, стала главной темой неформального закрытого ужина европейских лидеров во вторник. По его словам, все европейские лидеры хотят делать больше для продвижения ценностей, защиты интересов ЕС.
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После сделки AUKUS многие европейские политики также заговорили о необходимости большей солидарности между европейскими странами и большей автономии ЕС в вопросах обороны и безопасности.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.
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