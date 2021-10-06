Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
В ЕС договорились работать над уменьшением зависимости в обороне и экономике извне
© РИА Новости / Алексей Витвицкий Девушка на фоне флага ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
Выводы обнародовал глава европейского совета Шарль Мишель.
"Извлекая уроки из недавних кризисов, мы намерены консолидировать наши преимущества, усилить нашу устойчивость к внешним факторам, снизив зависимость в критически важных сферах", - говорится в документе.
В частности, европейские лидеры полагают, что необходимо увеличить возможности действовать автономно, чтобы добиваться большей эффективности на международной арене. Прежде всего, ЕС будет полагаться на свою экономическую мощь, общий рынок, единые стандарты в таких сферах как экология, энергетика, цифровое пространство, промышленная политика, а также безопасность и оборона Евросоюза.
Ранее европейский представитель рассказал журналистам, что концепция будущей стратегической автономии Европейского союза, сильно связанного в вопросах обороны и безопасности с США, стала главной темой неформального закрытого ужина европейских лидеров во вторник. По его словам, все европейские лидеры хотят делать больше для продвижения ценностей, защиты интересов ЕС.
23 сентября, 15:55В миреБоррель "успокоил" НАТО по поводу военной самостоятельности ЕС
На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования. Решение по формированию таких сил может быть одобрено уже в марте 2022 года, когда планируется утвердить "Стратегический компас ЕС".
После сделки AUKUS многие европейские политики также заговорили о необходимости большей солидарности между европейскими странами и большей автономии ЕС в вопросах обороны и безопасности.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.