https://ria.ru/20211006/zarplata-1753273221.html

Опрос показал, что около половины россиян хотят повышения зарплаты

Опрос показал, что около половины россиян хотят повышения зарплаты - РИА Новости, 06.10.2021

Опрос показал, что около половины россиян хотят повышения зарплаты

Около половины россиян считают, что их зарплату нужно увеличить минимум на 20% в условиях ускорившейся инфляции, а большая часть согласна с тем, что получаемые... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T06:53

2021-10-06T06:53

2021-10-06T07:41

владимир колычев

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Около половины россиян считают, что их зарплату нужно увеличить минимум на 20% в условиях ускорившейся инфляции, а большая часть согласна с тем, что получаемые деньги неадекватны ситуации, говорится в исследовании сервиса Зарплата.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 27 сентября ускорилась до 7,26% с 6,96% на 20 сентября. Замминистра финансов Владимир Колычев заявил во вторник, что инфляция в России сейчас близка к пику."По данным онлайн-опроса, который был проведен с 29 сентября по 3 октября во всех регионах страны (2 057 респондентов) среди работающих клиентов сервиса, 63% россиян считают, что их заработная плата неадекватна растущей инфляции", - говорится в анализе.При этом большинство респондентов (43%) уверены, что зарплату необходимо увеличить минимум на 20%.Менее всего уровнем дохода удовлетворены учителя, воспитатели и сотрудники сферы дополнительного образования, науки, работники сферы ритейла, ресторанного бизнеса, медработники и сферы услуг."При этом 38% ... сообщили, что за последний год их зарплата была увеличена на 5-10%, у 16% рост составил больше 10%, у 32% опрошенных уровень зарплаты не менялся, а 14% признались, что их зарплата упала", - заключается в исследовании.

https://ria.ru/20211004/zarplata-1752915649.html

https://na.ria.ru/20211001/zarplata-1752606998.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир колычев, россия