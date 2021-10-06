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https://ria.ru/20211006/zarplata-1753273221.html
Опрос показал, что около половины россиян хотят повышения зарплаты
Опрос показал, что около половины россиян хотят повышения зарплаты - РИА Новости, 06.10.2021
Опрос показал, что около половины россиян хотят повышения зарплаты
Около половины россиян считают, что их зарплату нужно увеличить минимум на 20% в условиях ускорившейся инфляции, а большая часть согласна с тем, что получаемые... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T06:53
2021-10-06T07:41
владимир колычев
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Около половины россиян считают, что их зарплату нужно увеличить минимум на 20% в условиях ускорившейся инфляции, а большая часть согласна с тем, что получаемые деньги неадекватны ситуации, говорится в исследовании сервиса Зарплата.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 27 сентября ускорилась до 7,26% с 6,96% на 20 сентября. Замминистра финансов Владимир Колычев заявил во вторник, что инфляция в России сейчас близка к пику."По данным онлайн-опроса, который был проведен с 29 сентября по 3 октября во всех регионах страны (2 057 респондентов) среди работающих клиентов сервиса, 63% россиян считают, что их заработная плата неадекватна растущей инфляции", - говорится в анализе.При этом большинство респондентов (43%) уверены, что зарплату необходимо увеличить минимум на 20%.Менее всего уровнем дохода удовлетворены учителя, воспитатели и сотрудники сферы дополнительного образования, науки, работники сферы ритейла, ресторанного бизнеса, медработники и сферы услуг."При этом 38% ... сообщили, что за последний год их зарплата была увеличена на 5-10%, у 16% рост составил больше 10%, у 32% опрошенных уровень зарплаты не менялся, а 14% признались, что их зарплата упала", - заключается в исследовании.
https://ria.ru/20211004/zarplata-1752915649.html
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владимир колычев, россия
06:53 06.10.2021 (обновлено: 07:41 06.10.2021)
 
Опрос показал, что около половины россиян хотят повышения зарплаты

Исследование Зарплаты.ру: около половины россиян считают, что им должны больше платить

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Около половины россиян считают, что их зарплату нужно увеличить минимум на 20% в условиях ускорившейся инфляции, а большая часть согласна с тем, что получаемые деньги неадекватны ситуации, говорится в исследовании сервиса Зарплата.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 27 сентября ускорилась до 7,26% с 6,96% на 20 сентября. Замминистра финансов Владимир Колычев заявил во вторник, что инфляция в России сейчас близка к пику.
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Названы города-лидеры по уровню зарплат
"По данным онлайн-опроса, который был проведен с 29 сентября по 3 октября во всех регионах страны (2 057 респондентов) среди работающих клиентов сервиса, 63% россиян считают, что их заработная плата неадекватна растущей инфляции", - говорится в анализе.
При этом большинство респондентов (43%) уверены, что зарплату необходимо увеличить минимум на 20%.
Менее всего уровнем дохода удовлетворены учителя, воспитатели и сотрудники сферы дополнительного образования, науки, работники сферы ритейла, ресторанного бизнеса, медработники и сферы услуг.
"При этом 38% ... сообщили, что за последний год их зарплата была увеличена на 5-10%, у 16% рост составил больше 10%, у 32% опрошенных уровень зарплаты не менялся, а 14% признались, что их зарплата упала", - заключается в исследовании.
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