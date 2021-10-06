Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211006/zakhvaty-1753324149.html
В УПЦ назвали число захваченных раскольниками храмов
В УПЦ назвали число захваченных раскольниками храмов - РИА Новости, 06.10.2021
В УПЦ назвали число захваченных раскольниками храмов
Около 500 приходов Украинской православной церкви (УПЦ) были незаконно перерегистрированы в пользу Православной церкви Украины (ПЦУ), за которой Русская и... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:44
2021-10-06T13:44
религия
русская православная церковь
петр порошенко
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/56/1549475647_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_791bb8788ab8783d3195e08b908a3242.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Около 500 приходов Украинской православной церкви (УПЦ) были незаконно перерегистрированы в пользу Православной церкви Украины (ПЦУ), за которой Русская и Украинская церкви не признают канонического статуса, а 144 храма были захвачены раскольниками, заявил в интервью РИА Новости управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.Дискриминация УПЦ после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
https://ria.ru/20210910/varfolomey-1749399699.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/56/1549475647_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_1449f321fc89a63d8c8c51aa11e3a3b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
русская православная церковь, петр порошенко, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу)
13:44 06.10.2021
 

В УПЦ назвали число захваченных раскольниками храмов

© предоставлено пресс-службой Волынской епархии УПЦЗахват сторонниками "новой церкви" храма УПЦ в селе Красноволя Волынской области
Захват сторонниками новой церкви храма УПЦ в селе Красноволя Волынской области
© предоставлено пресс-службой Волынской епархии УПЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Около 500 приходов Украинской православной церкви (УПЦ) были незаконно перерегистрированы в пользу Православной церкви Украины (ПЦУ), за которой Русская и Украинская церкви не признают канонического статуса, а 144 храма были захвачены раскольниками, заявил в интервью РИА Новости управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).
"Только преступлений, связанных с незаконной перерегистрацией уставов религиозных общин УПЦ в пользу ПЦУ, насчитывается около 500 случаев. И это не говоря еще о рейдерских захватах храмов. На сегодняшний день зафиксировано 144 соответствующих инцидента", - сказал архиерей.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
Дискриминация УПЦ после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
Священнослужители и верующие на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 08:00Религия
На Украине придумали, как победить русский мир. Но не учли главного
 
РелигияРусская православная церковьПетр ПорошенкоКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:43В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника на улице
05:35Экс-депутат Рады назвал возможную дату ликвидации Украины
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
Лента новостейМолния