В УПЦ назвали число захваченных раскольниками храмов
© предоставлено пресс-службой Волынской епархии УПЦЗахват сторонниками "новой церкви" храма УПЦ в селе Красноволя Волынской области
© предоставлено пресс-службой Волынской епархии УПЦ
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Около 500 приходов Украинской православной церкви (УПЦ) были незаконно перерегистрированы в пользу Православной церкви Украины (ПЦУ), за которой Русская и Украинская церкви не признают канонического статуса, а 144 храма были захвачены раскольниками, заявил в интервью РИА Новости управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).
"Только преступлений, связанных с незаконной перерегистрацией уставов религиозных общин УПЦ в пользу ПЦУ, насчитывается около 500 случаев. И это не говоря еще о рейдерских захватах храмов. На сегодняшний день зафиксировано 144 соответствующих инцидента", - сказал архиерей.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
Дискриминация УПЦ после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.