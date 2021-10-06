https://ria.ru/20211006/zakhvaty-1753324149.html

В УПЦ назвали число захваченных раскольниками храмов

В УПЦ назвали число захваченных раскольниками храмов - РИА Новости, 06.10.2021

В УПЦ назвали число захваченных раскольниками храмов

Около 500 приходов Украинской православной церкви (УПЦ) были незаконно перерегистрированы в пользу Православной церкви Украины (ПЦУ), за которой Русская и... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:44

2021-10-06T13:44

2021-10-06T13:44

религия

русская православная церковь

петр порошенко

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Около 500 приходов Украинской православной церкви (УПЦ) были незаконно перерегистрированы в пользу Православной церкви Украины (ПЦУ), за которой Русская и Украинская церкви не признают канонического статуса, а 144 храма были захвачены раскольниками, заявил в интервью РИА Новости управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана ПЦУ. Она получила от патриарха Константинопольского Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.Дискриминация УПЦ после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.

https://ria.ru/20210910/varfolomey-1749399699.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, петр порошенко, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу)