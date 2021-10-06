https://ria.ru/20211006/yandeks-1753288882.html

"Яндекс" рассказал об усилении защиты аккаунтов пользователей

"Яндекс" рассказал об усилении защиты аккаунтов пользователей - РИА Новости, 06.10.2021

"Яндекс" рассказал об усилении защиты аккаунтов пользователей

"Яндекс" усилил защиту аккаунтов при помощи "Яндекс ID", в частности, каждый раз при вводе пароля система проверяет его на безопасность, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:32

2021-10-06T10:32

2021-10-06T10:32

общество

технологии

яндекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/19/1555251951_131:487:2905:2047_1920x0_80_0_0_897eae6b2ddb748f304054e21bbfa35b.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Яндекс" усилил защиту аккаунтов при помощи "Яндекс ID", в частности, каждый раз при вводе пароля система проверяет его на безопасность, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Яндекс" усилил защиту аккаунтов — "Яндекс ID". Теперь каждый раз, когда люди вводят пароль, он проверяется на безопасность. Также "Яндекс" будет присылать пуши о всех входах в "Яндекс ID", чтобы человек мог сразу заметить подозрительный визит и закрыть аккаунт от злоумышленников", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что для проверки используется база из 1,2 миллиарда скомпрометированных паролей, которая пополняется из открытых источников. Эта база содержит пароли, попавшие в открытый доступ или утекшие в сеть. Если пароль был скомпрометирован, "Яндекс" попросит его сменить и подтвердить права на аккаунт при помощи кода из смс."Яндекс ID" хранит личные данные, поэтому имеет много степеней защиты. Но если пароль от него попадёт к злоумышленникам, защитить аккаунт будет сложнее. Поэтому мы решили усилить защиту аккаунтов и постоянно проверять пароли на безопасность. Это технически сложная задача, так как все пароли хранятся и передаются в зашифрованном виде", - рассказал руководитель "Яндекс ID" Владислав Таболин, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20211006/snouden-1753281396.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, яндекс