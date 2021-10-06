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"Яндекс" рассказал об усилении защиты аккаунтов пользователей
"Яндекс" рассказал об усилении защиты аккаунтов пользователей - РИА Новости, 06.10.2021
"Яндекс" рассказал об усилении защиты аккаунтов пользователей
"Яндекс" усилил защиту аккаунтов при помощи "Яндекс ID", в частности, каждый раз при вводе пароля система проверяет его на безопасность, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:32
2021-10-06T10:32
общество
технологии
яндекс
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Яндекс" усилил защиту аккаунтов при помощи "Яндекс ID", в частности, каждый раз при вводе пароля система проверяет его на безопасность, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Яндекс" усилил защиту аккаунтов — "Яндекс ID". Теперь каждый раз, когда люди вводят пароль, он проверяется на безопасность. Также "Яндекс" будет присылать пуши о всех входах в "Яндекс ID", чтобы человек мог сразу заметить подозрительный визит и закрыть аккаунт от злоумышленников", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что для проверки используется база из 1,2 миллиарда скомпрометированных паролей, которая пополняется из открытых источников. Эта база содержит пароли, попавшие в открытый доступ или утекшие в сеть. Если пароль был скомпрометирован, "Яндекс" попросит его сменить и подтвердить права на аккаунт при помощи кода из смс."Яндекс ID" хранит личные данные, поэтому имеет много степеней защиты. Но если пароль от него попадёт к злоумышленникам, защитить аккаунт будет сложнее. Поэтому мы решили усилить защиту аккаунтов и постоянно проверять пароли на безопасность. Это технически сложная задача, так как все пароли хранятся и передаются в зашифрованном виде", - рассказал руководитель "Яндекс ID" Владислав Таболин, слова которого приводятся в сообщении.
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общество, технологии, яндекс
10:32 06.10.2021
 
"Яндекс" рассказал об усилении защиты аккаунтов пользователей

"Яндекс" усилил защиту аккаунтов при помощи "Яндекс ID"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Яндекс" усилил защиту аккаунтов при помощи "Яндекс ID", в частности, каждый раз при вводе пароля система проверяет его на безопасность, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Яндекс" усилил защиту аккаунтов — "Яндекс ID". Теперь каждый раз, когда люди вводят пароль, он проверяется на безопасность. Также "Яндекс" будет присылать пуши о всех входах в "Яндекс ID", чтобы человек мог сразу заметить подозрительный визит и закрыть аккаунт от злоумышленников", - говорится в сообщении.
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Компания отмечает, что для проверки используется база из 1,2 миллиарда скомпрометированных паролей, которая пополняется из открытых источников. Эта база содержит пароли, попавшие в открытый доступ или утекшие в сеть. Если пароль был скомпрометирован, "Яндекс" попросит его сменить и подтвердить права на аккаунт при помощи кода из смс.
"Яндекс ID" хранит личные данные, поэтому имеет много степеней защиты. Но если пароль от него попадёт к злоумышленникам, защитить аккаунт будет сложнее. Поэтому мы решили усилить защиту аккаунтов и постоянно проверять пароли на безопасность. Это технически сложная задача, так как все пароли хранятся и передаются в зашифрованном виде", - рассказал руководитель "Яндекс ID" Владислав Таболин, слова которого приводятся в сообщении.
 
ОбществоТехнологииЯндекс
 
 
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