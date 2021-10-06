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Наука
https://ria.ru/20211006/watch-1753337771.html
Названа цена умных часов Apple Watch 7 для России
Названа цена умных часов Apple Watch 7 для России - РИА Новости, 06.10.2021
Названа цена умных часов Apple Watch 7 для России
Новое поколение умных часов Apple станет доступно для россиян уже в октябре. Информация об этом появилась на сайте компании. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:55
2021-10-06T14:55
наука
технологии
apple
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Новое поколение умных часов Apple станет доступно для россиян уже в октябре. Информация об этом появилась на сайте компании.Предварительные заказы будут открыты в пятницу, 8 октября. Старт продаж Apple Watch 7 запланирован на 15 октября. Наиболее доступный вариант часов обойдется в России в 36 990 рублей. Вместе с ними в продажу поступят аксессуары, например, плетеный монобраслет. Он будет доступен только в интернет-магазине Apple.Apple изменила стоимость умных часов предыдущих поколений. Watch SE теперь будут продаваться от 24 990 рублей, стоимость Apple Watch 3 (вышли 4 года назад) составляет 17 990 рублей.Новое поколение умных часов Apple получило измененный дизайн и увеличенный дисплей. Компания обещает, что гаджет стал прочнее и способен дольше работать на одном заряде.
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технологии, apple
14:55 06.10.2021
 

Названа цена умных часов Apple Watch 7 для России

© AppleApple Watch Series 7
Apple Watch Series 7
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Новое поколение умных часов Apple станет доступно для россиян уже в октябре. Информация об этом появилась на сайте компании.
Предварительные заказы будут открыты в пятницу, 8 октября. Старт продаж Apple Watch 7 запланирован на 15 октября. Наиболее доступный вариант часов обойдется в России в 36 990 рублей. Вместе с ними в продажу поступят аксессуары, например, плетеный монобраслет. Он будет доступен только в интернет-магазине Apple.
Apple изменила стоимость умных часов предыдущих поколений. Watch SE теперь будут продаваться от 24 990 рублей, стоимость Apple Watch 3 (вышли 4 года назад) составляет 17 990 рублей.
Новое поколение умных часов Apple получило измененный дизайн и увеличенный дисплей. Компания обещает, что гаджет стал прочнее и способен дольше работать на одном заряде.
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