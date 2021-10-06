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Росгвардия будет охранять пермский вуз, где произошла стрельба
Росгвардия будет охранять пермский вуз, где произошла стрельба - РИА Новости, 06.10.2021
Росгвардия будет охранять пермский вуз, где произошла стрельба
Росгвардия будет охранять Пермский государственный национальный исследовательский университет, где при стрельбе погибли шесть человек, сообщил ректор вуза... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:24
2021-10-06T17:24
происшествия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
дмитрий красильников
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 6 окт - РИА Новости. Росгвардия будет охранять Пермский государственный национальный исследовательский университет, где при стрельбе погибли шесть человек, сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников."С 11 октября безопасность студентов и сотрудников Пермского университета будет обеспечивать ФГУП "Охрана" Росгвардии", - сообщил он на своей странице в Instagram.Красильников уточнил, что вооруженные сотрудники ведомства будут находиться во входных группах на территорию вуза. До 10 октября дополнительной охраной кампуса занимается полиция.Сейчас вход на территорию вуза осуществляется по спискам, которые ежедневно согласуются со Следственным комитетом РФ. Как только СК России закончит работу на территории вуза, доступ в него станет свободным.Ранее охраной вуза занималось частное охранное предприятие, к работе которого руководство университета до инцидента со стрельбой не имело претензий. Договор с ЧОП был заключен до начала 2022 года.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20211002/syromyatnikov-1752787885.html
https://ria.ru/20210926/strelba-1751903847.html
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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий красильников, россия, стрельба в пермском госуниверситете
17:24 06.10.2021
 
Росгвардия будет охранять пермский вуз, где произошла стрельба

Ректор Красильников: Росгвардия будет охранять пермский вуз, где произошла стрельба

© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Алексей Смирнов
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ПЕРМЬ, 6 окт - РИА Новости. Росгвардия будет охранять Пермский государственный национальный исследовательский университет, где при стрельбе погибли шесть человек, сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников.
"С 11 октября безопасность студентов и сотрудников Пермского университета будет обеспечивать ФГУП "Охрана" Росгвардии", - сообщил он на своей странице в Instagram.
Сотрудник правоохранительных органов стоит в оцеплении неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
2 октября, 12:42
Читавший лекцию во время ЧП в Перми профессора продолжает работу в вузе
Красильников уточнил, что вооруженные сотрудники ведомства будут находиться во входных группах на территорию вуза. До 10 октября дополнительной охраной кампуса занимается полиция.
Сейчас вход на территорию вуза осуществляется по спискам, которые ежедневно согласуются со Следственным комитетом РФ. Как только СК России закончит работу на территории вуза, доступ в него станет свободным.
Цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
26 сентября, 19:58
Студент из Туркмении при стрельбе в Перми помог спасти более 20 человек
Ранее охраной вуза занималось частное охранное предприятие, к работе которого руководство университета до инцидента со стрельбой не имело претензий. Договор с ЧОП был заключен до начала 2022 года.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
 
ПроисшествияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Дмитрий КрасильниковРоссияСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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