https://ria.ru/20211006/vuz-1753375968.html

Росгвардия будет охранять пермский вуз, где произошла стрельба

Росгвардия будет охранять пермский вуз, где произошла стрельба - РИА Новости, 06.10.2021

Росгвардия будет охранять пермский вуз, где произошла стрельба

Росгвардия будет охранять Пермский государственный национальный исследовательский университет, где при стрельбе погибли шесть человек, сообщил ректор вуза... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:24

2021-10-06T17:24

2021-10-06T17:24

происшествия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

дмитрий красильников

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 6 окт - РИА Новости. Росгвардия будет охранять Пермский государственный национальный исследовательский университет, где при стрельбе погибли шесть человек, сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников."С 11 октября безопасность студентов и сотрудников Пермского университета будет обеспечивать ФГУП "Охрана" Росгвардии", - сообщил он на своей странице в Instagram.Красильников уточнил, что вооруженные сотрудники ведомства будут находиться во входных группах на территорию вуза. До 10 октября дополнительной охраной кампуса занимается полиция.Сейчас вход на территорию вуза осуществляется по спискам, которые ежедневно согласуются со Следственным комитетом РФ. Как только СК России закончит работу на территории вуза, доступ в него станет свободным.Ранее охраной вуза занималось частное охранное предприятие, к работе которого руководство университета до инцидента со стрельбой не имело претензий. Договор с ЧОП был заключен до начала 2022 года.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20211002/syromyatnikov-1752787885.html

https://ria.ru/20210926/strelba-1751903847.html

пермский край

россия

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происшествия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), дмитрий красильников, россия, стрельба в пермском госуниверситете