https://ria.ru/20211006/vtorzhenie-1753272930.html

На Тайване рассказали, когда следует ожидать вторжения Китая

На Тайване рассказали, когда следует ожидать вторжения Китая - РИА Новости, 06.10.2021

На Тайване рассказали, когда следует ожидать вторжения Китая

Материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, заявил в среду министр обороны острова Цю Гочжэн. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T06:42

2021-10-06T06:42

2021-10-06T06:54

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ПЕКИН, 6 окт – РИА Новости. Материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, заявил в среду министр обороны острова Цю Гочжэн.Министр, выступая на заседании в парламенте, подчеркнул, что его ведомство должно к этому готовиться.Заявление главы оборонного ведомства Тайваня прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) начиная с 1 октября направила к берегам Тайваня в общей сложности почти 150 военных самолетов.Ранее старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Ху заявил РИА Новости, что Китай наращивает военный бюджет и вооружения для защиты своих экономических интересов, отстаивания положения в Южно-Китайском море и недопущения независимости Тайваня. По его словам, на Тайване есть силы, которые всегда выступали против воссоединения с материком и продвигали независимость острова, также есть влиятельные международные силы, которые используют вопрос независимости Тайваня в качестве карты в игре против Китая, чтобы создать напряженность в Тайваньском проливе, и это большая проблема, с которой сталкивается Пекин.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20211006/tayvan-1753267853.html

https://ria.ru/20211003/tayvan-1752876417.html

китай

тайвань

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в мире, китай, тайвань