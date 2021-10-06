06:42 06.10.2021 (обновлено: 06:54 06.10.2021)
На Тайване рассказали, когда следует ожидать вторжения Китая
На Тайване заявили, что к 2025 году Пекин получит возможности для вторжения на остров
© AP Photo / Kin CheungЛюди c флагами Тайваня и США на митинге по случаю Национального дня Тайваня в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
ПЕКИН, 6 окт – РИА Новости. Материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, заявил в среду министр обороны острова Цю Гочжэн.
"На данный момент Компартия Китая уже имеет возможности для вторжения на Тайвань, но остров не осуществляет никаких провокаций. Однако к 2025 году КПК будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения", - заявил Цю Гочжэн, слова которого цитируют тайваньские СМИ.
Министр, выступая на заседании в парламенте, подчеркнул, что его ведомство должно к этому готовиться.
Заявление главы оборонного ведомства Тайваня прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) начиная с 1 октября направила к берегам Тайваня в общей сложности почти 150 военных самолетов.
Ранее старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Ху заявил РИА Новости, что Китай наращивает военный бюджет и вооружения для защиты своих экономических интересов, отстаивания положения в Южно-Китайском море и недопущения независимости Тайваня.
По его словам, на Тайване есть силы, которые всегда выступали против воссоединения с материком и продвигали независимость острова, также есть влиятельные международные силы, которые используют вопрос независимости Тайваня в качестве карты в игре против Китая, чтобы создать напряженность в Тайваньском проливе, и это большая проблема, с которой сталкивается Пекин.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
3 октября, 16:09США обеспокоены военной активностью Китая у Тайваня