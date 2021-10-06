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В Тунисе разбился военный вертолет

В Тунисе разбился военный вертолет - РИА Новости, 06.10.2021

В Тунисе разбился военный вертолет

Военный вертолет разбился в Тунисе, в результате погибли трое военнослужащих, передает местная радиостанция Mosaique со ссылкой на представителя министерства... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T01:18

2021-10-06T01:18

2021-10-06T05:26

в мире

тунис (страна)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Военный вертолет разбился в Тунисе, в результате погибли трое военнослужащих, передает местная радиостанция Mosaique со ссылкой на представителя министерства обороны страны Мухаммеда Закари.К месту крушения для выяснения причин инцидента направят специальную комиссию.

тунис (страна)

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2021

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в мире, тунис (страна)