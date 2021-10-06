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В Тунисе разбился военный вертолет
В Тунисе разбился военный вертолет - РИА Новости, 06.10.2021
В Тунисе разбился военный вертолет
Военный вертолет разбился в Тунисе, в результате погибли трое военнослужащих, передает местная радиостанция Mosaique со ссылкой на представителя министерства... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T01:18
2021-10-06T01:18
2021-10-06T05:26
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тунис (страна)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Военный вертолет разбился в Тунисе, в результате погибли трое военнослужащих, передает местная радиостанция Mosaique со ссылкой на представителя министерства обороны страны Мухаммеда Закари.К месту крушения для выяснения причин инцидента направят специальную комиссию.
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в мире, тунис (страна)
01:18 06.10.2021 (обновлено: 05:26 06.10.2021)
В Тунисе разбился военный вертолет
В Тунисе в провинции Габес разбился военный вертолет, погибли три человека