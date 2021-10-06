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Иран договорился с Россией о производстве "Спутника V"
Иран договорился с Россией о производстве "Спутника V" - РИА Новости, 06.10.2021
Иран договорился с Россией о производстве "Спутника V"
Москва и Тегеран договорились как можно скорее наладить производство вакцины "Спутник V" в Иране, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:21
2021-10-06T13:36
тегеран (город)
москва
вакцина "спутник v"
в мире
иран
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва и Тегеран договорились как можно скорее наладить производство вакцины "Спутник V" в Иране, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Приоритетным (в гуманитарном взаимодействии) является совместное противодействие COVID-19. Над этим активно работают наши соответствующие ведомства. Подписан контракт на поставки "Спутника V" в Исламскую Республику Иран, договорились принять меры, чтобы ускорить его реализацию, а также рассмотрели возможность скорейшей организации производства "Спутника V" в Исламской Республике Иран", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") получила одобрение для применения в Иране. В январе 2021 года в Иране была также одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V".
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тегеран (город), москва, вакцина "спутник v", в мире, иран, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, россия
13:21 06.10.2021 (обновлено: 13:36 06.10.2021)
 
Иран договорился с Россией о производстве "Спутника V"

Лавров: Москва и Тегеран договорились о налаживании производства "Спутника V" в Иране

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва и Тегеран договорились как можно скорее наладить производство вакцины "Спутник V" в Иране, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Приоритетным (в гуманитарном взаимодействии) является совместное противодействие COVID-19. Над этим активно работают наши соответствующие ведомства. Подписан контракт на поставки "Спутника V" в Исламскую Республику Иран, договорились принять меры, чтобы ускорить его реализацию, а также рассмотрели возможность скорейшей организации производства "Спутника V" в Исламской Республике Иран", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") получила одобрение для применения в Иране. В январе 2021 года в Иране была также одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V".
 
Тегеран (город)МоскваВакцина "Спутник V"В миреИранСергей ЛавровХосейн Амир АбдоллахианРоссия
 
 
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