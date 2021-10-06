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Иран договорился с Россией о производстве "Спутника V"
Иран договорился с Россией о производстве "Спутника V" - РИА Новости, 06.10.2021
Иран договорился с Россией о производстве "Спутника V"
Москва и Тегеран договорились как можно скорее наладить производство вакцины "Спутник V" в Иране, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:21
2021-10-06T13:21
2021-10-06T13:36
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва и Тегеран договорились как можно скорее наладить производство вакцины "Спутник V" в Иране, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Приоритетным (в гуманитарном взаимодействии) является совместное противодействие COVID-19. Над этим активно работают наши соответствующие ведомства. Подписан контракт на поставки "Спутника V" в Исламскую Республику Иран, договорились принять меры, чтобы ускорить его реализацию, а также рассмотрели возможность скорейшей организации производства "Спутника V" в Исламской Республике Иран", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") получила одобрение для применения в Иране. В январе 2021 года в Иране была также одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V".
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тегеран (город), москва, вакцина "спутник v", в мире, иран, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, россия
13:21 06.10.2021 (обновлено: 13:36 06.10.2021)
Иран договорился с Россией о производстве "Спутника V"
Лавров: Москва и Тегеран договорились о налаживании производства "Спутника V" в Иране