Зеленский выдвинул Путину ультиматум

19:49 06.10.2021 (обновлено: 21:37 06.10.2021)
На Украине назвали условие для встречи Путина и Зеленского
Никифоров: Зеленский встретится с Путиным после освобождения территорий
КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным и обсуждать повестку дня двух стран, но только после того, как из отношений Киева и Москвы исчезнут вопросы "оккупации Россией части территорий", заявил в среду пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
"А уже после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, как восстановление дипломатических отношений, транспортного сообщения", — сказал он агентству УНИАН.
По его словам, президент считает, что прямой диалог должен строиться на том, что "украинское и российское общества считают первоочередным, а это — путь к миру".
Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести встречу в формате тет-а-тет, отметив, что она может быть очень результативной. При этом он считает, что окружение Путина пытается не допустить этого. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер никогда не был против такого диалога, но необходимо определиться с тем, что они могли бы обсудить, пока предпосылок для переговоров до конца года нет.
Газета "Коммерсант" со ссылкой на информированный источник в госструктурах сообщила, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи. Всего в списке было 12 потенциальных решений, среди которых восстановление полноценных дипломатических отношений, возвращение послов, снятие торгово-экономических ограничений и отмена санкций.
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