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https://ria.ru/20211006/ukraina-1753412393.html
Зеленский выдвинул Путину ультиматум
На Украине назвали условие для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 06.10.2021
Зеленский выдвинул Путину ультиматум
Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным и обсуждать повестку дня двух стран, но только после того, как из отношений Киева и Москвы исчезнут... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T19:49
2021-10-06T21:37
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
россия
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КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным и обсуждать повестку дня двух стран, но только после того, как из отношений Киева и Москвы исчезнут вопросы "оккупации Россией части территорий", заявил в среду пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров."А уже после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, как восстановление дипломатических отношений, транспортного сообщения", — сказал он агентству УНИАН.По его словам, президент считает, что прямой диалог должен строиться на том, что "украинское и российское общества считают первоочередным, а это — путь к миру".Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести встречу в формате тет-а-тет, отметив, что она может быть очень результативной. При этом он считает, что окружение Путина пытается не допустить этого. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер никогда не был против такого диалога, но необходимо определиться с тем, что они могли бы обсудить, пока предпосылок для переговоров до конца года нет.Газета "Коммерсант" со ссылкой на информированный источник в госструктурах сообщила, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи. Всего в списке было 12 потенциальных решений, среди которых восстановление полноценных дипломатических отношений, возвращение послов, снятие торгово-экономических ограничений и отмена санкций.
https://ria.ru/20211004/zelenskiy-1752981230.html
https://ria.ru/20210930/zelenskiy-1752499991.html
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия
19:49 06.10.2021 (обновлено: 21:37 06.10.2021)
 
На Украине назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Никифоров: Зеленский встретится с Путиным после освобождения территорий

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным и обсуждать повестку дня двух стран, но только после того, как из отношений Киева и Москвы исчезнут вопросы "оккупации Россией части территорий", заявил в среду пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
"А уже после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, как восстановление дипломатических отношений, транспортного сообщения", — сказал он агентству УНИАН.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 13:17
В Кремле рассказали, как Путин относится к идее встретиться с Зеленским
По его словам, президент считает, что прямой диалог должен строиться на том, что "украинское и российское общества считают первоочередным, а это — путь к миру".
Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести встречу в формате тет-а-тет, отметив, что она может быть очень результативной. При этом он считает, что окружение Путина пытается не допустить этого. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер никогда не был против такого диалога, но необходимо определиться с тем, что они могли бы обсудить, пока предпосылок для переговоров до конца года нет.
Газета "Коммерсант" со ссылкой на информированный источник в госструктурах сообщила, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи. Всего в списке было 12 потенциальных решений, среди которых восстановление полноценных дипломатических отношений, возвращение послов, снятие торгово-экономических ограничений и отмена санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 15:17
Зеленский просил Эрдогана "замолвить слово" перед Путиным
 
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