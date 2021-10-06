https://ria.ru/20211006/ukraina-1753412393.html

Зеленский выдвинул Путину ультиматум

На Украине назвали условие для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 06.10.2021

Зеленский выдвинул Путину ультиматум

Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным и обсуждать повестку дня двух стран, но только после того, как из отношений Киева и Москвы исчезнут... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T19:49

2021-10-06T19:49

2021-10-06T21:37

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КИЕВ, 6 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным и обсуждать повестку дня двух стран, но только после того, как из отношений Киева и Москвы исчезнут вопросы "оккупации Россией части территорий", заявил в среду пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров."А уже после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, как восстановление дипломатических отношений, транспортного сообщения", — сказал он агентству УНИАН.По его словам, президент считает, что прямой диалог должен строиться на том, что "украинское и российское общества считают первоочередным, а это — путь к миру".Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести встречу в формате тет-а-тет, отметив, что она может быть очень результативной. При этом он считает, что окружение Путина пытается не допустить этого. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер никогда не был против такого диалога, но необходимо определиться с тем, что они могли бы обсудить, пока предпосылок для переговоров до конца года нет.Газета "Коммерсант" со ссылкой на информированный источник в госструктурах сообщила, что Москва несколько месяцев назад довела до украинской стороны свое видение итогов возможной встречи. Всего в списке было 12 потенциальных решений, среди которых восстановление полноценных дипломатических отношений, возвращение послов, снятие торгово-экономических ограничений и отмена санкций.

https://ria.ru/20211004/zelenskiy-1752981230.html

https://ria.ru/20210930/zelenskiy-1752499991.html

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия