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Шмыгаль поблагодарил бога, когда Гончаренко не смог участвовать в заседании
Шмыгаль поблагодарил бога, когда Гончаренко не смог участвовать в заседании - РИА Новости, 06.10.2021
Шмыгаль поблагодарил бога, когда Гончаренко не смог участвовать в заседании
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Бога за то, что к онлайн-заседанию правительства в среду не смог подключиться депутат от партии бывшего... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:53
2021-10-06T17:09
в мире
украина
верховная рада украины
алексей гончаренко
денис шмыгаль
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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Бога за то, что к онлайн-заседанию правительства в среду не смог подключиться депутат от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, трансляция шла на канале правительства в YouТube.Гончаренко регулярно принимает участие в заседаниях правительства как депутат Верховной рады. Он часто берет слово в ходе заседаний, иногда спорит с премьером и министрами. Также Гончаренко известен своими скандальными выходками на Украине и за ее пределами. Так, в 2017 году он разрисовал фрагмент "берлинской стены" возле посольства Германии в Киеве, а в 2019 году в Страсбурге подарил российской журналистке Ольге Скабеевой рулон туалетной бумаги."Просит слово в рамках регламента народный депутат. Прошу", - сказал Шмыгаль.После того как возникли проблемы со связью, премьер произнес фразу "Слава Богу". "Господин Алексей, мы вас видим с трудом и совсем не слышим. Проблемы со связью", - добавил он.Кабинет министров Украины проводит свои заседания в режиме онлайн из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом в стране.
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РИА Новости
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60
"Слава Богу" – реакция Шмыгаля на неподключение коллеги к онлайн-заседанию
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Бога за то, что к онлайн-заседанию правительства в среду не смог подключиться депутат от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
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в мире, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко, денис шмыгаль
16:53 06.10.2021 (обновлено: 17:09 06.10.2021)
 
Шмыгаль поблагодарил бога, когда Гончаренко не смог участвовать в заседании

Шмыгал поблагодарил бога за то, что депутат Гончаренко не смог подключиться к заседанию

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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Бога за то, что к онлайн-заседанию правительства в среду не смог подключиться депутат от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, трансляция шла на канале правительства в YouТube.
Гончаренко регулярно принимает участие в заседаниях правительства как депутат Верховной рады. Он часто берет слово в ходе заседаний, иногда спорит с премьером и министрами. Также Гончаренко известен своими скандальными выходками на Украине и за ее пределами. Так, в 2017 году он разрисовал фрагмент "берлинской стены" возле посольства Германии в Киеве, а в 2019 году в Страсбурге подарил российской журналистке Ольге Скабеевой рулон туалетной бумаги.
"Просит слово в рамках регламента народный депутат. Прошу", - сказал Шмыгаль.
После того как возникли проблемы со связью, премьер произнес фразу "Слава Богу". "Господин Алексей, мы вас видим с трудом и совсем не слышим. Проблемы со связью", - добавил он.
Кабинет министров Украины проводит свои заседания в режиме онлайн из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом в стране.
Депутат Алексей Гончаренко на торжественном заседании Верховной рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
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