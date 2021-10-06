https://ria.ru/20211006/ukraina-1753368419.html
Шмыгаль поблагодарил бога, когда Гончаренко не смог участвовать в заседании
Шмыгаль поблагодарил бога, когда Гончаренко не смог участвовать в заседании - РИА Новости, 06.10.2021
Шмыгаль поблагодарил бога, когда Гончаренко не смог участвовать в заседании
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Бога за то, что к онлайн-заседанию правительства в среду не смог подключиться депутат от партии бывшего... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:53
2021-10-06T16:53
2021-10-06T17:09
в мире
украина
верховная рада украины
алексей гончаренко
денис шмыгаль
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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Бога за то, что к онлайн-заседанию правительства в среду не смог подключиться депутат от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, трансляция шла на канале правительства в YouТube.Гончаренко регулярно принимает участие в заседаниях правительства как депутат Верховной рады. Он часто берет слово в ходе заседаний, иногда спорит с премьером и министрами. Также Гончаренко известен своими скандальными выходками на Украине и за ее пределами. Так, в 2017 году он разрисовал фрагмент "берлинской стены" возле посольства Германии в Киеве, а в 2019 году в Страсбурге подарил российской журналистке Ольге Скабеевой рулон туалетной бумаги."Просит слово в рамках регламента народный депутат. Прошу", - сказал Шмыгаль.После того как возникли проблемы со связью, премьер произнес фразу "Слава Богу". "Господин Алексей, мы вас видим с трудом и совсем не слышим. Проблемы со связью", - добавил он.Кабинет министров Украины проводит свои заседания в режиме онлайн из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом в стране.
https://ria.ru/20210913/voyna-1749794241.html
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"Слава Богу" – реакция Шмыгаля на неподключение коллеги к онлайн-заседанию
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Бога за то, что к онлайн-заседанию правительства в среду не смог подключиться депутат от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
2021-10-06T16:53
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в мире, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко, денис шмыгаль
16:53 06.10.2021 (обновлено: 17:09 06.10.2021)
Шмыгаль поблагодарил бога, когда Гончаренко не смог участвовать в заседании
Шмыгал поблагодарил бога за то, что депутат Гончаренко не смог подключиться к заседанию