Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/ukraina-1753322875.html
Украине вынесли приговор
Украине предрекли два трагических сценария развития событий - РИА Новости, 06.10.2021
Украине вынесли приговор
Постепенное превращение Украины в авторитарную страну с уклоном в изоляционизм приведет к трагическим последствиям. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:34
2021-10-06T17:56
в мире
украина
руслан бортник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153180/71/1531807102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a412622e45a69b9c7159c4b30d4ad97.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Постепенное превращение Украины в авторитарную страну с уклоном в изоляционизм приведет к трагическим последствиям. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил украинский политолог Руслан Бортник.Специалист убежден, что в таких обстоятельствах Украину ожидают только два классических выхода: либо масштабные протестные акции, либо военное обострение.Бортник отметил, что даже при большом желании Киев не в состоянии провести новые выборы в ближайшее время, реформы и добиться широкой дискуссии.Вместе с тем главная опасность заключается в неспособности спрогнозировать причину и дату возможных протестов.Ранее политолог заявил, что в случае политического кризиса территорию Украины могут поделить соседние государства. По его словам, раньше они не решались на этот шаг из-за "другой европейской политики" и влияния США.
https://ria.ru/20210924/voyna-1751709128.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153180/71/1531807102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b73cc0c40235f626d9ee36ca2c88692e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, руслан бортник
13:34 06.10.2021 (обновлено: 17:56 06.10.2021)
 
Украине предрекли два трагических сценария развития событий

Политолог Бортник: Украину ждут либо война, либо масштабные протесты

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве. 2014 год.
Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве. 2014 год. - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Постепенное превращение Украины в авторитарную страну с уклоном в изоляционизм приведет к трагическим последствиям. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил украинский политолог Руслан Бортник.
"Крен в авторитаризм приводит к конфликту с крупным бизнесом и оппозицией внутри страны, крен в изоляционизм приводит к конфликту с иностранными партнерами", – пояснил он.
Специалист убежден, что в таких обстоятельствах Украину ожидают только два классических выхода: либо масштабные протестные акции, либо военное обострение.
Бортник отметил, что даже при большом желании Киев не в состоянии провести новые выборы в ближайшее время, реформы и добиться широкой дискуссии.
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 20:19
В СБУ предрекли Украине гражданскую войну из-за Зеленского
Вместе с тем главная опасность заключается в неспособности спрогнозировать причину и дату возможных протестов.
Ранее политолог заявил, что в случае политического кризиса территорию Украины могут поделить соседние государства. По его словам, раньше они не решались на этот шаг из-за "другой европейской политики" и влияния США.
 
В миреУкраинаРуслан Бортник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:43В Минусинске нашли подростка, уколовшего школьника на улице
05:35Экс-депутат Рады назвал возможную дату ликвидации Украины
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
Лента новостейМолния