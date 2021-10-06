https://ria.ru/20211006/ukraina-1753322875.html

Украине вынесли приговор

Украине предрекли два трагических сценария развития событий - РИА Новости, 06.10.2021

Украине вынесли приговор

Постепенное превращение Украины в авторитарную страну с уклоном в изоляционизм приведет к трагическим последствиям. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:34

2021-10-06T13:34

2021-10-06T17:56

в мире

украина

руслан бортник

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Постепенное превращение Украины в авторитарную страну с уклоном в изоляционизм приведет к трагическим последствиям. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил украинский политолог Руслан Бортник.Специалист убежден, что в таких обстоятельствах Украину ожидают только два классических выхода: либо масштабные протестные акции, либо военное обострение.Бортник отметил, что даже при большом желании Киев не в состоянии провести новые выборы в ближайшее время, реформы и добиться широкой дискуссии.Вместе с тем главная опасность заключается в неспособности спрогнозировать причину и дату возможных протестов.Ранее политолог заявил, что в случае политического кризиса территорию Украины могут поделить соседние государства. По его словам, раньше они не решались на этот шаг из-за "другой европейской политики" и влияния США.

https://ria.ru/20210924/voyna-1751709128.html

украина

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в мире, украина, руслан бортник