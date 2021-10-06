https://ria.ru/20211006/ukraina-1753322875.html
Украине вынесли приговор
Украине предрекли два трагических сценария развития событий - РИА Новости, 06.10.2021
Украине вынесли приговор
Постепенное превращение Украины в авторитарную страну с уклоном в изоляционизм приведет к трагическим последствиям. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:34
2021-10-06T13:34
2021-10-06T17:56
в мире
украина
руслан бортник
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Постепенное превращение Украины в авторитарную страну с уклоном в изоляционизм приведет к трагическим последствиям. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил украинский политолог Руслан Бортник.Специалист убежден, что в таких обстоятельствах Украину ожидают только два классических выхода: либо масштабные протестные акции, либо военное обострение.Бортник отметил, что даже при большом желании Киев не в состоянии провести новые выборы в ближайшее время, реформы и добиться широкой дискуссии.Вместе с тем главная опасность заключается в неспособности спрогнозировать причину и дату возможных протестов.Ранее политолог заявил, что в случае политического кризиса территорию Украины могут поделить соседние государства. По его словам, раньше они не решались на этот шаг из-за "другой европейской политики" и влияния США.
https://ria.ru/20210924/voyna-1751709128.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, руслан бортник
13:34 06.10.2021 (обновлено: 17:56 06.10.2021)
Украине предрекли два трагических сценария развития событий
Политолог Бортник: Украину ждут либо война, либо масштабные протесты
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости.
Постепенное превращение Украины
в авторитарную страну с уклоном в изоляционизм приведет к трагическим последствиям. Об этом в эфире телеканала "Наш"
заявил украинский политолог Руслан Бортник
.
"Крен в авторитаризм приводит к конфликту с крупным бизнесом и оппозицией внутри страны, крен в изоляционизм приводит к конфликту с иностранными партнерами", – пояснил он.
Специалист убежден, что в таких обстоятельствах Украину ожидают только два классических выхода: либо масштабные протестные акции, либо военное обострение.
Бортник отметил, что даже при большом желании Киев не в состоянии провести новые выборы в ближайшее время, реформы и добиться широкой дискуссии.
Вместе с тем главная опасность заключается в неспособности спрогнозировать причину и дату возможных протестов.
Ранее политолог заявил, что в случае политического кризиса территорию Украины могут поделить соседние государства. По его словам, раньше они не решались на этот шаг из-за "другой европейской политики" и влияния США.