https://ria.ru/20211006/ugol-1753330579.html

Цена на энергетический уголь в Европе обновила рекорд

Цена на энергетический уголь в Европе обновила рекорд - РИА Новости, 06.10.2021

Цена на энергетический уголь в Европе обновила рекорд

Цена на энергетический уголь в Европе обновила исторический рекорд, превысив 300 долларов за тонну, сообщило международное агентство Argus. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:25

2021-10-06T14:25

2021-10-06T17:08

экономика

европа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752653230_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_cf669416ebab08b07198b1199ef1a6bc.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Цена на энергетический уголь в Европе обновила исторический рекорд, превысив 300 долларов за тонну, сообщило международное агентство Argus.Стоимость сырья выросла сразу на 40 долларов.Как передавало агентство 4 октября, цена угля на прошлой неделе достигла самого высокого уровня как минимум за 20 лет.Его стоимость растет на фоне общего удорожания энергоносителей и приближения отопительного сезона. Основной поставщик угля в Европу — Россия.Также, по данным Argus, цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье впервые с октября 2018 года поднялась выше 80 долларов за баррель.Кроме того, высокую волатильность показывают фьючерсные газовые котировки. Так, по данным торгов на ICE Futures, стоимость ноябрьского контракта по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду впервые в истории превысила 1900 долларов за тысячу кубометров и достигла 1937 долларов. Однако затем цена растеряла весь рост, упав ниже 1200, что меньше уровня вторника на 13 процентов.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753294675.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, россия