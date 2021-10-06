https://ria.ru/20211006/ucheniya-1753295037.html
Российские военные впервые применили "Умный дом" на учениях
Российские военные впервые применили "Умный дом" на учениях - РИА Новости, 06.10.2021
Российские военные впервые применили "Умный дом" на учениях
Российские военнослужащие на совместных учениях "Дружба-2021" показали коллегам из Пакистана "Умный дом", сообщили в Южном военном округе. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:11
2021-10-06T11:11
2021-10-06T12:19
безопасность
краснодарский край
пакистан
южный военный округ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753308874_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a82366807667f5bc6a6a288d0feee9e.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие на совместных учениях "Дружба-2021" показали коллегам из Пакистана "Умный дом", сообщили в Южном военном округе.В Smart House заминированы все объекты, начиная от калитки, окон и входной двери вместе со звонком, до предметов мебели и быта — платяных шкафов, ящиков стола, чайника, чемодана и так далее. Если военный активирует ловушку, не обезвредив ее, то происходит имитация взрыва с помощью небольших и безопасных для человека зарядов, а также включается сирена."Это новинка <...>. Он направлен на практическое обучение специальных подразделений. На этом учебном месте предусмотрены все возможные варианты минирования объектов в жилом доме", — пояснил начальник инженерной службы объединения ЮВО полковник Роман Бессмертный.Он добавил, что, когда группе спецназа поставлена задача зачистить объект от условного противника и найти документы, военнослужащие могут касаться предметов в доме. "Чтобы исключить подрыв подразделения, мы проводим занятия и показываем реальные ситуации", — уточнил офицер.Совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2021" на полигоне Молькино в Краснодарском крае продлятся до 9 октября. В них задействованы около 200 военных. Тренировки должны завершиться отработкой действий штурмовой роты при освобождении населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.
https://ria.ru/20210913/bespilotniki-1749891464.html
https://ria.ru/20210913/ucheniya-1749888261.html
краснодарский край
пакистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753308874_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_71c17be8f5da3f247e54bee0afc35c6b.jpg
Российские военные показывают коллегам из Пакистана "Умный дом"
Российские военнослужащие на совместных учениях "Дружба-2021" показали коллегам из Пакистана "Умный дом". В Smart House заминированы все объекты, начиная от калитки, окон и входной двери вместе со звонком, до предметов мебели и быта – платяных шкафов, ящиков стола, чайника, чемодана и так далее. Если военный активирует ловушку, не обезвредив ее, то происходит имитация взрыва с помощью небольших и безопасных для человека зарядов, а также включается сирена.
2021-10-06T11:11
true
PT2M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, краснодарский край, пакистан, южный военный округ, россия
11:11 06.10.2021 (обновлено: 12:19 06.10.2021)
Российские военные впервые применили "Умный дом" на учениях
Российские военные впервые применили заминированный "Умный дом" на учениях "Дружба-2021"
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Российские военнослужащие на совместных учениях "Дружба-2021" показали коллегам из Пакистана
"Умный дом", сообщили в Южном военном округе
.
В Smart House заминированы все объекты, начиная от калитки, окон и входной двери вместе со звонком, до предметов мебели и быта — платяных шкафов, ящиков стола, чайника, чемодана и так далее. Если военный активирует ловушку, не обезвредив ее, то происходит имитация взрыва с помощью небольших и безопасных для человека зарядов, а также включается сирена.
"Это новинка <...>. Он направлен на практическое обучение специальных подразделений. На этом учебном месте предусмотрены все возможные варианты минирования объектов в жилом доме", — пояснил начальник инженерной службы объединения ЮВО полковник Роман Бессмертный.
Он добавил, что, когда группе спецназа поставлена задача зачистить объект от условного противника и найти документы, военнослужащие могут касаться предметов в доме. "Чтобы исключить подрыв подразделения, мы проводим занятия и показываем реальные ситуации", — уточнил офицер.
Совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2021" на полигоне Молькино в Краснодарском крае
продлятся до 9 октября. В них задействованы около 200 военных. Тренировки должны завершиться отработкой действий штурмовой роты при освобождении населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.