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Российские военные впервые применили "Умный дом" на учениях
Российские военные впервые применили "Умный дом" на учениях - РИА Новости, 06.10.2021
Российские военные впервые применили "Умный дом" на учениях
Российские военнослужащие на совместных учениях "Дружба-2021" показали коллегам из Пакистана "Умный дом", сообщили в Южном военном округе. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:11
2021-10-06T12:19
безопасность
краснодарский край
пакистан
южный военный округ
россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие на совместных учениях "Дружба-2021" показали коллегам из Пакистана "Умный дом", сообщили в Южном военном округе.В Smart House заминированы все объекты, начиная от калитки, окон и входной двери вместе со звонком, до предметов мебели и быта — платяных шкафов, ящиков стола, чайника, чемодана и так далее. Если военный активирует ловушку, не обезвредив ее, то происходит имитация взрыва с помощью небольших и безопасных для человека зарядов, а также включается сирена."Это новинка &lt;...&gt;. Он направлен на практическое обучение специальных подразделений. На этом учебном месте предусмотрены все возможные варианты минирования объектов в жилом доме", — пояснил начальник инженерной службы объединения ЮВО полковник Роман Бессмертный.Он добавил, что, когда группе спецназа поставлена задача зачистить объект от условного противника и найти документы, военнослужащие могут касаться предметов в доме. "Чтобы исключить подрыв подразделения, мы проводим занятия и показываем реальные ситуации", — уточнил офицер.Совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2021" на полигоне Молькино в Краснодарском крае продлятся до 9 октября. В них задействованы около 200 военных. Тренировки должны завершиться отработкой действий штурмовой роты при освобождении населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.
https://ria.ru/20210913/bespilotniki-1749891464.html
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60
Российские военные показывают коллегам из Пакистана "Умный дом"
Российские военнослужащие на совместных учениях "Дружба-2021" показали коллегам из Пакистана "Умный дом". В Smart House заминированы все объекты, начиная от калитки, окон и входной двери вместе со звонком, до предметов мебели и быта – платяных шкафов, ящиков стола, чайника, чемодана и так далее. Если военный активирует ловушку, не обезвредив ее, то происходит имитация взрыва с помощью небольших и безопасных для человека зарядов, а также включается сирена.
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безопасность, краснодарский край, пакистан, южный военный округ, россия
11:11 06.10.2021 (обновлено: 12:19 06.10.2021)
 
Российские военные впервые применили "Умный дом" на учениях

Российские военные впервые применили заминированный "Умный дом" на учениях "Дружба-2021"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие на совместных учениях "Дружба-2021" показали коллегам из Пакистана "Умный дом", сообщили в Южном военном округе.
В Smart House заминированы все объекты, начиная от калитки, окон и входной двери вместе со звонком, до предметов мебели и быта — платяных шкафов, ящиков стола, чайника, чемодана и так далее. Если военный активирует ловушку, не обезвредив ее, то происходит имитация взрыва с помощью небольших и безопасных для человека зарядов, а также включается сирена.
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"Это новинка <...>. Он направлен на практическое обучение специальных подразделений. На этом учебном месте предусмотрены все возможные варианты минирования объектов в жилом доме", — пояснил начальник инженерной службы объединения ЮВО полковник Роман Бессмертный.
Он добавил, что, когда группе спецназа поставлена задача зачистить объект от условного противника и найти документы, военнослужащие могут касаться предметов в доме. "Чтобы исключить подрыв подразделения, мы проводим занятия и показываем реальные ситуации", — уточнил офицер.
Совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2021" на полигоне Молькино в Краснодарском крае продлятся до 9 октября. В них задействованы около 200 военных. Тренировки должны завершиться отработкой действий штурмовой роты при освобождении населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.
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БезопасностьКраснодарский крайПакистанЮжный военный округРоссия
 
 
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