https://ria.ru/20211006/ucheniya-1753295037.html

Российские военные впервые применили "Умный дом" на учениях

Российские военные впервые применили "Умный дом" на учениях - РИА Новости, 06.10.2021

Российские военные впервые применили "Умный дом" на учениях

Российские военнослужащие на совместных учениях "Дружба-2021" показали коллегам из Пакистана "Умный дом", сообщили в Южном военном округе. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:11

2021-10-06T11:11

2021-10-06T12:19

безопасность

краснодарский край

пакистан

южный военный округ

россия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие на совместных учениях "Дружба-2021" показали коллегам из Пакистана "Умный дом", сообщили в Южном военном округе.В Smart House заминированы все объекты, начиная от калитки, окон и входной двери вместе со звонком, до предметов мебели и быта — платяных шкафов, ящиков стола, чайника, чемодана и так далее. Если военный активирует ловушку, не обезвредив ее, то происходит имитация взрыва с помощью небольших и безопасных для человека зарядов, а также включается сирена."Это новинка <...>. Он направлен на практическое обучение специальных подразделений. На этом учебном месте предусмотрены все возможные варианты минирования объектов в жилом доме", — пояснил начальник инженерной службы объединения ЮВО полковник Роман Бессмертный.Он добавил, что, когда группе спецназа поставлена задача зачистить объект от условного противника и найти документы, военнослужащие могут касаться предметов в доме. "Чтобы исключить подрыв подразделения, мы проводим занятия и показываем реальные ситуации", — уточнил офицер.Совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2021" на полигоне Молькино в Краснодарском крае продлятся до 9 октября. В них задействованы около 200 военных. Тренировки должны завершиться отработкой действий штурмовой роты при освобождении населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.

https://ria.ru/20210913/bespilotniki-1749891464.html

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краснодарский край

пакистан

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские военные показывают коллегам из Пакистана "Умный дом" Российские военнослужащие на совместных учениях "Дружба-2021" показали коллегам из Пакистана "Умный дом". В Smart House заминированы все объекты, начиная от калитки, окон и входной двери вместе со звонком, до предметов мебели и быта – платяных шкафов, ящиков стола, чайника, чемодана и так далее. Если военный активирует ловушку, не обезвредив ее, то происходит имитация взрыва с помощью небольших и безопасных для человека зарядов, а также включается сирена. 2021-10-06T11:11 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, краснодарский край, пакистан, южный военный округ, россия