https://ria.ru/20211006/ucheniya-1753280102.html

Украинские военные провели учения на границе с Крымом

Украинские военные провели учения на границе с Крымом - РИА Новости, 06.10.2021

Украинские военные провели учения на границе с Крымом

Украинские расчеты тактических ракетных комплексов "Точка-У" провели учения на границе с Крымом, военные тренировались наносить ракетные удары, сообщил в среду... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T09:26

2021-10-06T09:26

2021-10-06T09:26

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украина

республика крым

херсонская область

вооруженные силы украины

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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Украинские расчеты тактических ракетных комплексов "Точка-У" провели учения на границе с Крымом, военные тренировались наносить ракетные удары, сообщил в среду пресс-центр командования объединенных сил ВС Украины."Экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У", которые подчинены командованию объединенных сил ВС Украины и несут боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели. Тренировка по нанесению условных ракетных ударов проходила на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области в условиях, максимально приближенных к боевым", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.По данным пресс-центра, во время учений расчеты ТРК "Точка-У" продемонстрировали умелые действия по подготовке исходных данных для ракетной стрельбы, перевод комплексов из походного положения в боевое, а также перегрузки ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.Кроме того, боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

https://ria.ru/20210817/ucheniya-1746114501.html

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в мире, украина, республика крым, херсонская область , вооруженные силы украины