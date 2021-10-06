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Украинские военные провели учения на границе с Крымом
Украинские военные провели учения на границе с Крымом - РИА Новости, 06.10.2021
Украинские военные провели учения на границе с Крымом
Украинские расчеты тактических ракетных комплексов "Точка-У" провели учения на границе с Крымом, военные тренировались наносить ракетные удары, сообщил в среду... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T09:26
2021-10-06T09:26
в мире
украина
республика крым
херсонская область
вооруженные силы украины
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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Украинские расчеты тактических ракетных комплексов "Точка-У" провели учения на границе с Крымом, военные тренировались наносить ракетные удары, сообщил в среду пресс-центр командования объединенных сил ВС Украины."Экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У", которые подчинены командованию объединенных сил ВС Украины и несут боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели. Тренировка по нанесению условных ракетных ударов проходила на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области в условиях, максимально приближенных к боевым", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.По данным пресс-центра, во время учений расчеты ТРК "Точка-У" продемонстрировали умелые действия по подготовке исходных данных для ракетной стрельбы, перевод комплексов из походного положения в боевое, а также перегрузки ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.Кроме того, боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.
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украина
республика крым
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в мире, украина, республика крым, херсонская область , вооруженные силы украины
09:26 06.10.2021
 
Украинские военные провели учения на границе с Крымом

Украинские военные провели учения на границе с Крымом с использованием ракетных комплексов

© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Украинские расчеты тактических ракетных комплексов "Точка-У" провели учения на границе с Крымом, военные тренировались наносить ракетные удары, сообщил в среду пресс-центр командования объединенных сил ВС Украины.
"Экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У", которые подчинены командованию объединенных сил ВС Украины и несут боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели. Тренировка по нанесению условных ракетных ударов проходила на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области в условиях, максимально приближенных к боевым", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, во время учений расчеты ТРК "Точка-У" продемонстрировали умелые действия по подготовке исходных данных для ракетной стрельбы, перевод комплексов из походного положения в боевое, а также перегрузки ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.
Кроме того, боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Малый бронекатер ВМС Украины Аккерман во время учений в Азовском море - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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В миреУкраинаРеспублика КрымХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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