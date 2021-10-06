https://ria.ru/20211006/tyumen-1753420644.html
МВД задержало участников постановочного видео с нападением на бабушку
МВД задержало участников постановочного видео с нападением на бабушку - РИА Новости, 06.10.2021
МВД задержало участников постановочного видео с нападением на бабушку
Организатор и участники постановочного видеоролика с избиением пожилой женщины задержаны в Тюмени, они обвиняются в мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T21:00
2021-10-06T21:00
2021-10-06T21:04
происшествия
тюмень
умвд по тюменской области
россия
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ТЮМЕНЬ, 6 окт - РИА Новости. Организатор и участники постановочного видеоролика с избиением пожилой женщины задержаны в Тюмени, они обвиняются в мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.Ранее полиция Тюмени организовала проверку по видео, на котором двое молодых людей у автобусной остановки отобрали у пожилой женщины сумку. "Ограбление" оказалось имитацией, в роли бабушки выступил один из "пранкеров". Три молодых человека, опубликовавших видео, задержаны."Сотрудниками отдела полиции №5 УМВД России по г. Тюмени составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В ближайшее время материалы будут направлены в суд", - говорится в официальном сообщении.Установлено, что 23-летний инициатор съёмок и его 18-летний помощник, сыгравший бабушку, ранее судимы за кражу, а 21-летний участник привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Молодые люди нигде не работают, отметили в областной полиции.Организатор съемок объяснил "пранк" желанием "проверить реакцию людей". Другой участник видео заявил, что хочет извиниться "за то, что сняли ролик такой неудачный".
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происшествия, тюмень, умвд по тюменской области, россия
21:00 06.10.2021 (обновлено: 21:04 06.10.2021)
МВД задержало участников постановочного видео с нападением на бабушку
Участников постановочного видео с нападением на бабушку в Тюмени обвинили в хулиганстве
ТЮМЕНЬ, 6 окт - РИА Новости.
Организатор и участники постановочного видеоролика с избиением пожилой женщины задержаны в Тюмени
, они обвиняются в мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области
.
Ранее полиция Тюмени организовала проверку по видео, на котором двое молодых людей у автобусной остановки отобрали у пожилой женщины сумку. "Ограбление" оказалось имитацией, в роли бабушки выступил один из "пранкеров". Три молодых человека, опубликовавших видео, задержаны.
"Сотрудниками отдела полиции №5 УМВД России по г. Тюмени составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В ближайшее время материалы будут направлены в суд", - говорится в официальном сообщении.
Установлено, что 23-летний инициатор съёмок и его 18-летний помощник, сыгравший бабушку, ранее судимы за кражу, а 21-летний участник привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Молодые люди нигде не работают, отметили в областной полиции.
Организатор съемок объяснил "пранк" желанием "проверить реакцию людей". Другой участник видео заявил, что хочет извиниться "за то, что сняли ролик такой неудачный".