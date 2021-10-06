https://ria.ru/20211006/tyumen-1753420644.html

МВД задержало участников постановочного видео с нападением на бабушку

МВД задержало участников постановочного видео с нападением на бабушку - РИА Новости, 06.10.2021

МВД задержало участников постановочного видео с нападением на бабушку

Организатор и участники постановочного видеоролика с избиением пожилой женщины задержаны в Тюмени, они обвиняются в мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T21:00

2021-10-06T21:00

2021-10-06T21:04

происшествия

тюмень

умвд по тюменской области

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ТЮМЕНЬ, 6 окт - РИА Новости. Организатор и участники постановочного видеоролика с избиением пожилой женщины задержаны в Тюмени, они обвиняются в мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.Ранее полиция Тюмени организовала проверку по видео, на котором двое молодых людей у автобусной остановки отобрали у пожилой женщины сумку. "Ограбление" оказалось имитацией, в роли бабушки выступил один из "пранкеров". Три молодых человека, опубликовавших видео, задержаны."Сотрудниками отдела полиции №5 УМВД России по г. Тюмени составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В ближайшее время материалы будут направлены в суд", - говорится в официальном сообщении.Установлено, что 23-летний инициатор съёмок и его 18-летний помощник, сыгравший бабушку, ранее судимы за кражу, а 21-летний участник привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Молодые люди нигде не работают, отметили в областной полиции.Организатор съемок объяснил "пранк" желанием "проверить реакцию людей". Другой участник видео заявил, что хочет извиниться "за то, что сняли ролик такой неудачный".

https://ria.ru/20211006/krazha-1753310546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, умвд по тюменской области, россия