Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/tyumen-1753420644.html
МВД задержало участников постановочного видео с нападением на бабушку
МВД задержало участников постановочного видео с нападением на бабушку - РИА Новости, 06.10.2021
МВД задержало участников постановочного видео с нападением на бабушку
Организатор и участники постановочного видеоролика с избиением пожилой женщины задержаны в Тюмени, они обвиняются в мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T21:00
2021-10-06T21:04
происшествия
тюмень
умвд по тюменской области
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg
ТЮМЕНЬ, 6 окт - РИА Новости. Организатор и участники постановочного видеоролика с избиением пожилой женщины задержаны в Тюмени, они обвиняются в мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.Ранее полиция Тюмени организовала проверку по видео, на котором двое молодых людей у автобусной остановки отобрали у пожилой женщины сумку. "Ограбление" оказалось имитацией, в роли бабушки выступил один из "пранкеров". Три молодых человека, опубликовавших видео, задержаны."Сотрудниками отдела полиции №5 УМВД России по г. Тюмени составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В ближайшее время материалы будут направлены в суд", - говорится в официальном сообщении.Установлено, что 23-летний инициатор съёмок и его 18-летний помощник, сыгравший бабушку, ранее судимы за кражу, а 21-летний участник привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Молодые люди нигде не работают, отметили в областной полиции.Организатор съемок объяснил "пранк" желанием "проверить реакцию людей". Другой участник видео заявил, что хочет извиниться "за то, что сняли ролик такой неудачный".
https://ria.ru/20211006/krazha-1753310546.html
тюмень
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e8431218f8b92b349c7f700112ac2c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, тюмень, умвд по тюменской области, россия
21:00 06.10.2021 (обновлено: 21:04 06.10.2021)
 
МВД задержало участников постановочного видео с нападением на бабушку

Участников постановочного видео с нападением на бабушку в Тюмени обвинили в хулиганстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 6 окт - РИА Новости. Организатор и участники постановочного видеоролика с избиением пожилой женщины задержаны в Тюмени, они обвиняются в мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Ранее полиция Тюмени организовала проверку по видео, на котором двое молодых людей у автобусной остановки отобрали у пожилой женщины сумку. "Ограбление" оказалось имитацией, в роли бабушки выступил один из "пранкеров". Три молодых человека, опубликовавших видео, задержаны.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 12:27
В Казани задержали подозреваемых в краже сейфа с деньгами из управления СК
"Сотрудниками отдела полиции №5 УМВД России по г. Тюмени составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В ближайшее время материалы будут направлены в суд", - говорится в официальном сообщении.
Установлено, что 23-летний инициатор съёмок и его 18-летний помощник, сыгравший бабушку, ранее судимы за кражу, а 21-летний участник привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Молодые люди нигде не работают, отметили в областной полиции.
Организатор съемок объяснил "пранк" желанием "проверить реакцию людей". Другой участник видео заявил, что хочет извиниться "за то, что сняли ролик такой неудачный".
 
ПроисшествияТюменьУМВД по Тюменской областиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Экс-депутат Рады назвал возможную дату ликвидации Украины
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
Лента новостейМолния