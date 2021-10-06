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Туризм
https://ria.ru/20211006/turfirma-1753286562.html
В России закрылась очередная турфирма, под угрозой путевки сотен россиян
В России закрылась очередная турфирма, под угрозой путевки сотен россиян - РИА Новости, 06.10.2021
В России закрылась очередная турфирма, под угрозой путевки сотен россиян
Турагентство Friday.Travel (ООО "Санэкспресс") сообщило о приостановке деятельности, об этом говорится на сайте компании. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:41
2021-10-06T22:37
туризм
федеральная налоговая служба (фнс россии)
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
приостановка деятельности турфирмы "экспо-тур"
туристы
туризм
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Турагентство Friday.Travel (ООО "Санэкспресс") сообщило о приостановке деятельности, об этом говорится на сайте компании."В связи с невозможностью исполнения обязательств, с 4 октября 2021 года ООО "Санэкспресс" вынуждено приостановить деятельность. По несостоявшимся турам направлять обращения по почтовому адресу: 105318, г. Москва, Щербаковская ул., д. 3, комната 9 ЭТ/ПОМ 11/II", – говорится в сообщении.В свою очередь в "Вестнике АТОР" рассказали, что Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила операции по счетам ООО "Санэкспресс". По подсчетам издания, пострадавшими могут оказаться несколько сотен туристов, забронировавших туры через "Санэкспресс". "По большей части туроператоры, которых опросила редакция, сообщают о частично оплаченных турах. Ситуация осложняется тем, что агентство не выходит оперативно на связь. При желании туристы могут сохранить отпуск, доплатив стоимость тура непосредственно туроператору", - добавили в издании."Туристам надо связаться с агентом, чтобы понять, что именно случилось с их турами – то есть перечислены ли деньги туроператору и в каком объеме. Если за тур внесена только часть, можно задать ему вопрос, как произвести доплату напрямую. Надо следовать рекомендациям и инструкциям агента по возврату – как подать заявление, в какие сроки и так далее", - советует руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова, слова которой приведены в сообщении."Заявление на возврат можно подать как лично, так и почтой. При почтовом отправлении необходимо использовать формат заказного письма с уведомлением о вручении и описью вложения", – добавила она.В ЕГРЮЛ есть несколько компаний с наименованием "Санэкспресс" или схожим, одна из них - "Санэкспресс - Гипермаркет туров". У последней компании другой адрес регистрации и другие совладельцы, чем у ООО "Санэкспресс", зарегистрированного на Щербаковской улице в Москве. В АТОР указали, что сведений о проблемах со счетами у "Санэкспресс - Гипермаркет туров" нет."Данных о проблемах со счетами у ООО "Санэкспресс – Гипермаркет туров" нет. По итогам прошлого года у компании есть отчетность о чистой прибыли в размере 404 тысяч рублей (4,8 миллиона в 2019 году), а чистые активы юрлица оцениваются в 7,4 миллиона рублей", - заключили в АТОР.
https://ria.ru/20200922/turfirmy-1577608528.html
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федеральная налоговая служба (фнс россии), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), приостановка деятельности турфирмы "экспо-тур", туристы, туризм, коммерческая недвижимость, банкротство
10:41 06.10.2021 (обновлено: 22:37 06.10.2021)
 
В России закрылась очередная турфирма, под угрозой путевки сотен россиян

Турагентство Friday.Travel сообщило о приостановке деятельности

© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Турагентство Friday.Travel (ООО "Санэкспресс") сообщило о приостановке деятельности, об этом говорится на сайте компании.
"В связи с невозможностью исполнения обязательств, с 4 октября 2021 года ООО "Санэкспресс" вынуждено приостановить деятельность. По несостоявшимся турам направлять обращения по почтовому адресу: 105318, г. Москва, Щербаковская ул., д. 3, комната 9 ЭТ/ПОМ 11/II", – говорится в сообщении.
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В свою очередь в "Вестнике АТОР" рассказали, что Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила операции по счетам ООО "Санэкспресс". По подсчетам издания, пострадавшими могут оказаться несколько сотен туристов, забронировавших туры через "Санэкспресс". "По большей части туроператоры, которых опросила редакция, сообщают о частично оплаченных турах. Ситуация осложняется тем, что агентство не выходит оперативно на связь. При желании туристы могут сохранить отпуск, доплатив стоимость тура непосредственно туроператору", - добавили в издании.
"Туристам надо связаться с агентом, чтобы понять, что именно случилось с их турами – то есть перечислены ли деньги туроператору и в каком объеме. Если за тур внесена только часть, можно задать ему вопрос, как произвести доплату напрямую. Надо следовать рекомендациям и инструкциям агента по возврату – как подать заявление, в какие сроки и так далее", - советует руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова, слова которой приведены в сообщении.
"Заявление на возврат можно подать как лично, так и почтой. При почтовом отправлении необходимо использовать формат заказного письма с уведомлением о вручении и описью вложения", – добавила она.
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В ЕГРЮЛ есть несколько компаний с наименованием "Санэкспресс" или схожим, одна из них - "Санэкспресс - Гипермаркет туров". У последней компании другой адрес регистрации и другие совладельцы, чем у ООО "Санэкспресс", зарегистрированного на Щербаковской улице в Москве. В АТОР указали, что сведений о проблемах со счетами у "Санэкспресс - Гипермаркет туров" нет.
"Данных о проблемах со счетами у ООО "Санэкспресс – Гипермаркет туров" нет. По итогам прошлого года у компании есть отчетность о чистой прибыли в размере 404 тысяч рублей (4,8 миллиона в 2019 году), а чистые активы юрлица оцениваются в 7,4 миллиона рублей", - заключили в АТОР.
 
ТуризмФедеральная налоговая служба (ФНС России)Новости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Приостановка деятельности турфирмы "Экспо-тур"туристыТуризмКоммерческая недвижимостьБанкротство
 
 
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