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Машков отказался от думского мандата "Единой России"
Машков отказался от думского мандата "Единой России" - РИА Новости, 06.10.2021
Машков отказался от думского мандата "Единой России"
Депутатский мандат народного артиста Владимира Машкова планируют передать одному из зарегистрированных кандидатов из списка "Единой России, следует из проекта... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:49
2021-10-06T10:49
2021-10-06T12:36
политика
москва
единая россия
госдума рф
владимир машков
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Депутатский мандат народного артиста Владимира Машкова планируют передать одному из зарегистрированных кандидатов из списка "Единой России, следует из проекта постановления ЦИК.В частности, в числе тех, кто может его получить, значится директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев.К Машкову мандат попал от директора Театра наций Марии Ревякиной. Она шла в московских списках под девятым, он — под десятым номером. В итоге актер, как и Ревякина, отказался от работы в парламенте.Голосование на думских и местных выборах состоялось в России 17-19 сентября, явка превысила 51 процент. ЕР получила в нижней палате восьмого созыва 324 места из 450, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13, "Гражданская платформа", "Родина", Партия Роста — по одному, самовыдвиженцы — пять.Среди победивших, но отказавшихся от думской деятельности единороссов также числятся министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель "Сириуса" Елена Шмелева, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и еще более двух десятков человек.
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политика, москва, единая россия, госдума рф, владимир машков, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
10:49 06.10.2021 (обновлено: 12:36 06.10.2021)
Машков отказался от думского мандата "Единой России"
Актер Владимир Машков отказался от думского мандата "Единой России"