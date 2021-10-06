https://ria.ru/20211006/tsentr-1753346844.html

В Совфеде предложили создать Федеральный центр арктической медицины

В Совфеде предложили создать Федеральный центр арктической медицины - РИА Новости, 06.10.2021

В Совфеде предложили создать Федеральный центр арктической медицины

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова предложила создать в России Федеральный центр арктической медицины. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:29

2021-10-06T15:29

2021-10-06T15:29

общество

галина карелова

россия

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова предложила создать в России Федеральный центр арктической медицины."Настал момент провести подробный мониторинг состояния социальной инфраструктуры Арктического региона с определением этапов решения проблем в этой области. В первую очередь это касается системы здравоохранения. Так, в целях подготовки медицинских кадров для северных регионов, развития телемедицины, считаю целесообразным, рассмотреть вопрос о создании Федерального центра арктической медицины", - сказала Карелова на пленарном заседании Совфеда в среду по итогам выступления вице-премьера РФ Юрия Трутнева.По ее словам, особого внимания заслуживают вопросы занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства."За последние три года число малых и средних предприятий в Арктической зоне сократилось на 11 тысяч, а количество работников, занятых в малом и среднем бизнесе, уменьшилось на 103 тысячи человек", - отметила она.По мнению Кареловой, крайне важно создать условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе привлечение их в крупные проекты.Сенатор также затронула тему детского отдыха. "Из федерального бюджета на 2022 год будет выделено 500 миллионов рублей на мероприятия по оздоровлению детей из Арктической зоны. В связи с этим считаю необходимым ускорить решение вопросов о включении подпрограммы "Дети Арктики" в государственную программу по социально-экономическому развитию Арктической зоны и о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на ее реализацию в последующие годы", добавила она.В целях предупреждения экологических катастроф, включая аварии на промышленных объектах, министерством природных ресурсов внесен в правительство законопроект о создании государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты, сказала Карелова."Концепция законопроекта была поддержана на Невском экологическом конгрессе. Поэтому, считаю целесообразным, ускорить его внесение в Государственную Думу", - заключила политик.

https://ria.ru/20211006/premiya-1753318429.html

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россия

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общество, галина карелова, россия