03:09 06.10.2021 (обновлено: 04:10 06.10.2021)
Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
Дипломат Лозинский объяснил, что Россия не обязывалась бороться с сепаратизмом на Украине
По его словам, любые обвинения в адрес Москвы в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года относительно гарантий безопасности Украины беспочвенны и "являются проявлением антироссийской пропаганды".
"Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения", - сказал Лозинский.
Как отметил дипломат, "перед лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине и в ситуации, когда в стране при поддержке извне произошел государственный переворот с применением силы, реализация населением Крыма и Севастополя права на самоопределение и последующее вхождение в состав России стало для него единственно возможным способом защиты своих жизненно важных интересов".
28 сентября, 19:33На Украине потребовали от России "убраться из Крыма"
Реплика Лозинского прозвучала в ответ на заявление директора Департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомова, который обвинил Россию в "вопиющем нарушении положений" Будапештского меморандума, когда, та "оккупировала Крым".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".