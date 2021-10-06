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Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины - РИА Новости, 06.10.2021
Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в ее составе вопреки воле граждан, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T03:09
2021-10-06T04:10
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мид украины
россия
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ООН, 6 окт – РИА Новости. Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в ее составе вопреки воле граждан, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН представитель российской делегации Денис Лозинский.По его словам, любые обвинения в адрес Москвы в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года относительно гарантий безопасности Украины беспочвенны и "являются проявлением антироссийской пропаганды".Как отметил дипломат, "перед лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине и в ситуации, когда в стране при поддержке извне произошел государственный переворот с применением силы, реализация населением Крыма и Севастополя права на самоопределение и последующее вхождение в состав России стало для него единственно возможным способом защиты своих жизненно важных интересов".Реплика Лозинского прозвучала в ответ на заявление директора Департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомова, который обвинил Россию в "вопиющем нарушении положений" Будапештского меморандума, когда, та "оккупировала Крым".В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали ему безопасность.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210928/ubiraytes-1752220542.html
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оон, мид украины, россия
03:09 06.10.2021 (обновлено: 04:10 06.10.2021)
 
Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины

Дипломат Лозинский объяснил, что Россия не обязывалась бороться с сепаратизмом на Украине

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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ООН, 6 окт – РИА Новости. Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в ее составе вопреки воле граждан, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН представитель российской делегации Денис Лозинский.
По его словам, любые обвинения в адрес Москвы в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года относительно гарантий безопасности Украины беспочвенны и "являются проявлением антироссийской пропаганды".
"Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения", - сказал Лозинский.
Как отметил дипломат, "перед лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине и в ситуации, когда в стране при поддержке извне произошел государственный переворот с применением силы, реализация населением Крыма и Севастополя права на самоопределение и последующее вхождение в состав России стало для него единственно возможным способом защиты своих жизненно важных интересов".
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Реплика Лозинского прозвучала в ответ на заявление директора Департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомова, который обвинил Россию в "вопиющем нарушении положений" Будапештского меморандума, когда, та "оккупировала Крым".
В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали ему безопасность.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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