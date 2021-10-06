https://ria.ru/20211006/tselostnost-1753268982.html

Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины

Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины - РИА Новости, 06.10.2021

Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины

Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в ее составе вопреки воле граждан, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T03:09

2021-10-06T03:09

2021-10-06T04:10

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ООН, 6 окт – РИА Новости. Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в ее составе вопреки воле граждан, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН представитель российской делегации Денис Лозинский.По его словам, любые обвинения в адрес Москвы в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года относительно гарантий безопасности Украины беспочвенны и "являются проявлением антироссийской пропаганды".Как отметил дипломат, "перед лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине и в ситуации, когда в стране при поддержке извне произошел государственный переворот с применением силы, реализация населением Крыма и Севастополя права на самоопределение и последующее вхождение в состав России стало для него единственно возможным способом защиты своих жизненно важных интересов".Реплика Лозинского прозвучала в ответ на заявление директора Департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомова, который обвинил Россию в "вопиющем нарушении положений" Будапештского меморандума, когда, та "оккупировала Крым".В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали ему безопасность.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210928/ubiraytes-1752220542.html

https://ria.ru/20211006/soglashenie-1753268335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, мид украины, россия