https://ria.ru/20211006/tranzit-1753389209.html
Путин призвал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину
Путин призвал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 06.10.2021
Путин призвал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:19
2021-10-06T18:19
2021-10-06T19:00
экономика
украина
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природный газ
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владимир путин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины."Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к Газпрому как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях",- сказал Путин на совещании по вопросам энергетики.
https://ria.ru/20211005/tranzit-1753140737.html
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Путин: нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа
ПУТИН О ГАЗЕ: НЕ НАДО НИКОГО СТАВИТЬ В ТРУДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ УКРАИНУ, НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ
НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ СОБЛЮДАТЬ КОНТРАКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ТРАНЗИТУ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ, ХОТЯ ВЫГОДНЕЕ ПРОДАВАТЬ ЕГО НА БИРЖЕ - ПУТИН
2021-10-06T18:19
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экономика, украина, в мире, природный газ, европа, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, николай шульгинов, россия
18:19 06.10.2021 (обновлено: 19:00 06.10.2021)
Путин призвал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину
Путин попросил министра энергетики взять на контроль поставки газа в Европу через Украину