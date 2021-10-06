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Путин призвал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину
Путин призвал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 06.10.2021
Путин призвал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:19
2021-10-06T19:00
экономика
украина
в мире
природный газ
европа
владимир путин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
газпром
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины."Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к Газпрому как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях",- сказал Путин на совещании по вопросам энергетики.
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Путин: нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа
ПУТИН О ГАЗЕ: НЕ НАДО НИКОГО СТАВИТЬ В ТРУДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ УКРАИНУ, НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ СОБЛЮДАТЬ КОНТРАКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ТРАНЗИТУ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ, ХОТЯ ВЫГОДНЕЕ ПРОДАВАТЬ ЕГО НА БИРЖЕ - ПУТИН
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экономика, украина, в мире, природный газ, европа, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), газпром, николай шульгинов, россия
18:19 06.10.2021 (обновлено: 19:00 06.10.2021)
 
Путин призвал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину

Путин попросил министра энергетики взять на контроль поставки газа в Европу через Украину

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины.
"Я прошу вас как министра энергетики взять эти вопросы на личный контроль и обеспечить исполнение "Газпромом" всех своих контрактных обязательств по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу", - сказал Путин на совещании по энергетике.
"Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к Газпрому как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях",- сказал Путин на совещании по вопросам энергетики.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 11:58
На Украине заявили о желании сохранить транзит газа на 15 лет
 
ЭкономикаУкраинаВ миреПриродный газЕвропаВладимир ПутинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ГазпромНиколай ШульгиновРоссия
 
 
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