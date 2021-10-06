https://ria.ru/20211006/tranzit-1753337937.html
Путин оценил масштабы транзита газа через Украину
Путин оценил масштабы транзита газа через Украину - РИА Новости, 06.10.2021
Путин оценил масштабы транзита газа через Украину
Россия в 2021 году превысит свои контрактные обязательства по прокачке газа через Украину, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:56
2021-10-06T14:56
2021-10-06T22:13
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия в 2021 году превысит свои контрактные обязательства по прокачке газа через Украину, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики.По его словам, на эту тему есть много спекуляций."Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины — 40 миллиардов кубических метров в год, и за девять месяцев текущего года "Газпром" увеличил эти поставки, эту прокачку точнее, через транспортную систему Украины более чем на восемь процентов", — подчеркнул президент.Он отметил, что сильнее наращивать транзит для "Газпрома" экономически невыгодно, так как поставки по новым транспортным системам обходятся дешевле примерно на три миллиарда долларов в год.Кроме того, Путин напомнил, что использование новых трубопроводов в 5,6 раза уменьшает выбросы в атмосферу углекислого газа.Москва и Киев в конце 2019 года подписали пакет соглашений, в том числе новый пятилетний контракт о продолжении транзита российского газа по территории Украины. По нему "Газпром" обязался прокачать 65 миллиардов кубометров сырья в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
https://ria.ru/20211005/tranzit-1753140737.html
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экономика, украина, россия, в мире, природный газ, владимир путин, газпром, оператор гтс украины
14:56 06.10.2021 (обновлено: 22:13 06.10.2021)
Путин оценил масштабы транзита газа через Украину
Путин рассказал о спекуляциях вокруг транзита газа через Украину
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия
в 2021 году превысит свои контрактные обязательства по прокачке газа через Украину
, заявил Владимир Путин
на совещании по вопросам энергетики.
По его словам, на эту тему есть много спекуляций.
"Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины — 40 миллиардов кубических метров в год, и за девять месяцев текущего года "Газпром" увеличил эти поставки, эту прокачку точнее, через транспортную систему Украины более чем на восемь процентов", — подчеркнул президент.
Он отметил, что сильнее наращивать транзит для "Газпрома" экономически невыгодно, так как поставки по новым транспортным системам обходятся дешевле примерно на три миллиарда долларов в год.
Кроме того, Путин напомнил, что использование новых трубопроводов в 5,6 раза уменьшает выбросы в атмосферу углекислого газа.
Москва и Киев в конце 2019 года подписали пакет соглашений, в том числе новый пятилетний контракт о продолжении транзита российского газа по территории Украины. По нему "Газпром" обязался прокачать 65 миллиардов кубометров сырья в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.