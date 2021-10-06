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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211006/test-1753285948.html
На Ямале среднее время готовности результата ПЦР-теста составляет 24 часа
На Ямале среднее время готовности результата ПЦР-теста составляет 24 часа - РИА Новости, 06.10.2021
На Ямале среднее время готовности результата ПЦР-теста составляет 24 часа
Среднее время готовности результата ПЦР-теста на коронавирус в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) составляет 24 часа, заявил директор департамента... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:18
2021-10-06T10:18
ямало-ненецкий автономный округ
общество
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
коронавирусы
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Среднее время готовности результата ПЦР-теста на коронавирус в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) составляет 24 часа, заявил директор департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сказала, что получение результатов ПЦР-тестов должно быть сокращено до 24 часов."Округом было закуплено большое количество необходимого оборудования, как для имеющихся лабораторий, так и для открытия новых отделений в районных центрах. С прошлого года ПЦР-диагностика выполняется во всех муниципальных образованиях, в том числе и сельских поселениях. Это позволяет получить точный и достаточно быстрый результат в среднем не более чем за 24 часа", - приводятся в сообщении пресс-службы губернатора ЯНАО слова Новикова.Пресс-служба главы региона уточняет, что в самом начале пандемии по поручению губернатора Дмитрия Артюхова в короткие сроки на всей территории округа была развернута мощная сеть лабораторий, оснащенных оборудованием для проведения ПЦР-диагностики ямальцев. В лабораториях ежедневно выполняется около 3 тысячи исследований. За весь период в регионе провели уже 2 миллиона исследований на COVID-19. Округ стабильно в лидерах страны по количеству выполняемых лабораторных исследований на 100 тысяч жителей."Ямал стал одним из первых регионов, где тестирование на коронавирус проводится всем гражданам с симптомами ОРВИ. Это позволяет своевременно обнаружить коронавирус, снизить риск его распространения и оперативно начать лечение", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210927/uslugi-1752047210.html
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общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:18 06.10.2021
 
На Ямале среднее время готовности результата ПЦР-теста составляет 24 часа

На Ямале среднее время готовности результата ПЦР-теста на коронавирус составляет 24 часа

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Среднее время готовности результата ПЦР-теста на коронавирус в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) составляет 24 часа, заявил директор департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сказала, что получение результатов ПЦР-тестов должно быть сокращено до 24 часов.
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"Округом было закуплено большое количество необходимого оборудования, как для имеющихся лабораторий, так и для открытия новых отделений в районных центрах. С прошлого года ПЦР-диагностика выполняется во всех муниципальных образованиях, в том числе и сельских поселениях. Это позволяет получить точный и достаточно быстрый результат в среднем не более чем за 24 часа", - приводятся в сообщении пресс-службы губернатора ЯНАО слова Новикова.
Пресс-служба главы региона уточняет, что в самом начале пандемии по поручению губернатора Дмитрия Артюхова в короткие сроки на всей территории округа была развернута мощная сеть лабораторий, оснащенных оборудованием для проведения ПЦР-диагностики ямальцев. В лабораториях ежедневно выполняется около 3 тысячи исследований. За весь период в регионе провели уже 2 миллиона исследований на COVID-19. Округ стабильно в лидерах страны по количеству выполняемых лабораторных исследований на 100 тысяч жителей.
"Ямал стал одним из первых регионов, где тестирование на коронавирус проводится всем гражданам с симптомами ОРВИ. Это позволяет своевременно обнаружить коронавирус, снизить риск его распространения и оперативно начать лечение", - отмечается в сообщении.
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