https://ria.ru/20211006/suitsid-1753280445.html

В Саратове школьница попыталась совершить самоубийство

В Саратове школьница попыталась совершить самоубийство - РИА Новости, 06.10.2021

В Саратове школьница попыталась совершить самоубийство

Прокуратура Саратовской области и следователи проводят проверки по факту травмирования 11-летней школьницы, сообщило надзорное ведомство. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T09:31

2021-10-06T09:31

2021-10-06T09:31

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 6 окт - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области и следователи проводят проверки по факту травмирования 11-летней школьницы, сообщило надзорное ведомство.Ранее в местном паблике в соцсети "ВКонтакте" появилась информация, что в ночь на среду 11-летняя девочка совершила попытку суицида во время прямой трансляции в соцсети, но позднее видео было удалено с ее страницы.По сообщению прокуратуры, 6 октября 2021 года в ночное время 11-летнюю девочку, проживающую в многоквартирном жилом доме в Ленинском районе Саратова госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами тела. "В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь… Семья, в которой проживает несовершеннолетняя, благополучная, ранее в поле зрения органов органах системы профилактики и безнадзорности не попадала", - говорится в сообщении.В прокуратуре отметили, что следствие по данному факту проводит проверку."Прокуратурой Саратовской области организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка действиям (бездействиям) законных представителей, установлены причины и условия, способствовавшие данным обстоятельствам. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава, звонок на станцию скорой медицинской помощи поступил в 00.07 среды (23.07 мск вторника). "Врачи госпитализировали девочку в крайне тяжелом состоянии со сложными сочетанными травмами... Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь, она находится в одном из стационаров города", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210924/roskomnadzor-1751583200.html

https://ria.ru/20210702/suitsid-1739463657.html

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов