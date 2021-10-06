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Суд арестовал мужа экс-замминистра просвещения Раковой
Суд арестовал мужа экс-замминистра просвещения Раковой - РИА Новости, 06.10.2021
Суд арестовал мужа экс-замминистра просвещения Раковой
Тверской суд Москвы арестовал до 5 декабря мужа Марины Раковой Артура Стеценко, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:46
2021-10-06T19:46
москва
происшествия
марина ракова
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 5 декабря мужа Марины Раковой Артура Стеценко, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.По версии следствия, мужчину фиктивно трудоустроили в Фонд новых форм развития образования (ФНФРО), когда его гендиректором была Ракова. С 2017 по 2019 год Стеценко получил более девяти миллионов рублей под видом зарплаты.Как заявил РИА Новости адвокат Тимур Фидаров, защита будет обжаловать постановление об аресте.На прошлой неделе Марина Ракова, которая ранее была замминистра просвещения, а в последнее время работала вице-президентом Сбербанка, стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей.Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение средств из бюджета ФНФРО. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум "научным изысканиям" признаки фальсификации.Дома и на работе у Раковой прошли обыски, задерживать ее не стали. Но уже на следующий день она не пришла на допрос, отключила все телефоны и скрылась. После этого ее объявили в федеральный розыск.Сегодня стало известно, что женщину задержали. Кроме того, в Сбербанке сообщили, что с 4 октября Ракова там больше не работает.По статье о мошенничестве в особо крупном размере может грозить до десяти лет тюрьмы.
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москва, происшествия, марина ракова
17:46 06.10.2021 (обновлено: 19:46 06.10.2021)
 
Суд арестовал мужа экс-замминистра просвещения Раковой

Мужа экс-замминистра просвещения Раковой Стеценко подозревают в хищении 9 миллионов рублей

© Пресс-служба Тверского суда / Перейти в фотобанкАртур Стеценко на заседании Тверского суда Москвы. Кадр видео
Артур Стеценко на заседании Тверского суда Москвы. Кадр видео
© Пресс-служба Тверского суда
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 5 декабря мужа Марины Раковой Артура Стеценко, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
По версии следствия, мужчину фиктивно трудоустроили в Фонд новых форм развития образования (ФНФРО), когда его гендиректором была Ракова. С 2017 по 2019 год Стеценко получил более девяти миллионов рублей под видом зарплаты.
Как заявил РИА Новости адвокат Тимур Фидаров, защита будет обжаловать постановление об аресте.
На прошлой неделе Марина Ракова, которая ранее была замминистра просвещения, а в последнее время работала вице-президентом Сбербанка, стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей.
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 12:09
В Сбербанке заявили об увольнении Раковой
Ее подозревают в том, что в 2019 году она пролоббировала выделение средств из бюджета ФНФРО. Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего". Профильные экспертизы выявили в отчетах по двум "научным изысканиям" признаки фальсификации.
Дома и на работе у Раковой прошли обыски, задерживать ее не стали. Но уже на следующий день она не пришла на допрос, отключила все телефоны и скрылась. После этого ее объявили в федеральный розыск.
Сегодня стало известно, что женщину задержали. Кроме того, в Сбербанке сообщили, что с 4 октября Ракова там больше не работает.
По статье о мошенничестве в особо крупном размере может грозить до десяти лет тюрьмы.
 
МоскваПроисшествияМарина Ракова
 
 
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