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Религия
https://ria.ru/20211006/sud-1753376263.html
Суд Ватикана оправдал двух священнослужителей по делу о педофилии
Суд Ватикана оправдал двух священнослужителей по делу о педофилии - РИА Новости, 06.10.2021
Суд Ватикана оправдал двух священнослужителей по делу о педофилии
Ватиканский суд оправдал в среду двух католических священнослужителей, проходивших по резонансному делу о преступлениях сексуального характера в отношении... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:25
2021-10-06T17:25
религия
ватикан
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ВАТИКАН, 6 окт – РИА Новости. Ватиканский суд оправдал в среду двух католических священнослужителей, проходивших по резонансному делу о преступлениях сексуального характера в отношении учащихся предсеминарии Святого Пия Х, говорится в судебном решении, текст которого распространила служба печати Святого престола.Обвинения в отношении бывшего учащегося ватиканской предсеминарии, а ныне священника Габриэле Мартинелли, а также экс-ректора этого учебного заведения Энрико Радиче первоначально появились в итальянских СМИ. Первый из них обвинялся в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении двух своих соучеников, а второй – в сокрытии информации об этих преступлениях.В 2017 году судебно-следственные органы Ватикана открыли дело в связи с этой историей, вызвавшей возмущение общественности. Действовавшие в то время нормативные акты государства-города не позволяли начать следствие без заявления пострадавшего, однако в данном случае было сделано исключение, для чего потребовалось особое распоряжение папы Римского Франциска. В октябре прошлого года в Ватикане начался судебный процесс по этому делу. В июле в ходе судебных слушаний представитель обвинения потребовал приговорить Мартинелли к шести годам лишения свободы, а Радичи – к четырем годам тюремного заключения.Однако после детального изучения всех материалов дела суд Ватикана пришел к выводу о том, что оба обвиняемых должны быть оправданы, хотя сами факты сексуальных отношений между учащимися предсеминарии подтвердились.При этом по разным эпизодам дела суд вынес различные мотивировки. Так, относительно событий, имевших место до августа 2008 года, Мартинелли был освобожден от уголовной ответственности, поскольку сам был тогда несовершеннолетним. По другим эпизодам дела, происшедшим позднее, он был признан невиновным в связи с недостаточностью доказательств. В свою очередь Радиче был оправдан в связи с отсутствием самого факта преступления.
https://ria.ru/20211006/skandal-1753234021.html
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ватикан
17:25 06.10.2021
 

Суд Ватикана оправдал двух священнослужителей по делу о педофилии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКарабинеры перед входом на площадь Святого Петра в Ватикане
Карабинеры перед входом на площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАТИКАН, 6 окт – РИА Новости. Ватиканский суд оправдал в среду двух католических священнослужителей, проходивших по резонансному делу о преступлениях сексуального характера в отношении учащихся предсеминарии Святого Пия Х, говорится в судебном решении, текст которого распространила служба печати Святого престола.
Обвинения в отношении бывшего учащегося ватиканской предсеминарии, а ныне священника Габриэле Мартинелли, а также экс-ректора этого учебного заведения Энрико Радиче первоначально появились в итальянских СМИ. Первый из них обвинялся в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении двух своих соучеников, а второй – в сокрытии информации об этих преступлениях.
Кардиналы в Ватикане - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 08:00Религия
"Более 200 тысяч жертв". Во Франции раскрыли страшную тайну
В 2017 году судебно-следственные органы Ватикана открыли дело в связи с этой историей, вызвавшей возмущение общественности. Действовавшие в то время нормативные акты государства-города не позволяли начать следствие без заявления пострадавшего, однако в данном случае было сделано исключение, для чего потребовалось особое распоряжение папы Римского Франциска. В октябре прошлого года в Ватикане начался судебный процесс по этому делу. В июле в ходе судебных слушаний представитель обвинения потребовал приговорить Мартинелли к шести годам лишения свободы, а Радичи – к четырем годам тюремного заключения.
Однако после детального изучения всех материалов дела суд Ватикана пришел к выводу о том, что оба обвиняемых должны быть оправданы, хотя сами факты сексуальных отношений между учащимися предсеминарии подтвердились.
При этом по разным эпизодам дела суд вынес различные мотивировки. Так, относительно событий, имевших место до августа 2008 года, Мартинелли был освобожден от уголовной ответственности, поскольку сам был тогда несовершеннолетним. По другим эпизодам дела, происшедшим позднее, он был признан невиновным в связи с недостаточностью доказательств. В свою очередь Радиче был оправдан в связи с отсутствием самого факта преступления.
Сикстинская капелла - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 16:52Религия
В Ватикане прокомментировали доклад о педофилии в церкви Франции
 
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