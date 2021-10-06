https://ria.ru/20211006/sud-1753376263.html

Суд Ватикана оправдал двух священнослужителей по делу о педофилии

Суд Ватикана оправдал двух священнослужителей по делу о педофилии - РИА Новости, 06.10.2021

Суд Ватикана оправдал двух священнослужителей по делу о педофилии

Ватиканский суд оправдал в среду двух католических священнослужителей, проходивших по резонансному делу о преступлениях сексуального характера в отношении... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:25

2021-10-06T17:25

2021-10-06T17:25

религия

ватикан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/49/1562604941_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f6c308aa2db354839d56247e7b15f6f1.jpg

ВАТИКАН, 6 окт – РИА Новости. Ватиканский суд оправдал в среду двух католических священнослужителей, проходивших по резонансному делу о преступлениях сексуального характера в отношении учащихся предсеминарии Святого Пия Х, говорится в судебном решении, текст которого распространила служба печати Святого престола.Обвинения в отношении бывшего учащегося ватиканской предсеминарии, а ныне священника Габриэле Мартинелли, а также экс-ректора этого учебного заведения Энрико Радиче первоначально появились в итальянских СМИ. Первый из них обвинялся в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении двух своих соучеников, а второй – в сокрытии информации об этих преступлениях.В 2017 году судебно-следственные органы Ватикана открыли дело в связи с этой историей, вызвавшей возмущение общественности. Действовавшие в то время нормативные акты государства-города не позволяли начать следствие без заявления пострадавшего, однако в данном случае было сделано исключение, для чего потребовалось особое распоряжение папы Римского Франциска. В октябре прошлого года в Ватикане начался судебный процесс по этому делу. В июле в ходе судебных слушаний представитель обвинения потребовал приговорить Мартинелли к шести годам лишения свободы, а Радичи – к четырем годам тюремного заключения.Однако после детального изучения всех материалов дела суд Ватикана пришел к выводу о том, что оба обвиняемых должны быть оправданы, хотя сами факты сексуальных отношений между учащимися предсеминарии подтвердились.При этом по разным эпизодам дела суд вынес различные мотивировки. Так, относительно событий, имевших место до августа 2008 года, Мартинелли был освобожден от уголовной ответственности, поскольку сам был тогда несовершеннолетним. По другим эпизодам дела, происшедшим позднее, он был признан невиновным в связи с недостаточностью доказательств. В свою очередь Радиче был оправдан в связи с отсутствием самого факта преступления.

https://ria.ru/20211006/skandal-1753234021.html

https://ria.ru/20211005/doklad-1753211700.html

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ватикан