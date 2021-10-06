https://ria.ru/20211006/sud-1753303508.html

В Новгородской области мужчина, ставивший детей на крупу, пойдет под суд

В Новгородской области мужчина, ставивший детей на крупу, пойдет под суд - РИА Новости, 06.10.2021

В Новгородской области мужчина, ставивший детей на крупу, пойдет под суд

Супруги из города Малая Вишера, обвиненные в истязании своих троих детей, предстанут перед судом в Новгородской области, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:47

2021-10-06T11:47

2021-10-06T11:54

происшествия

малая вишера

маловишерский район

новгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Супруги из города Малая Вишера, обвиненные в истязании своих троих детей, предстанут перед судом в Новгородской области, сообщает пресс-служба СК РФ."В Новгородской области супруги, обвиняемые в преступлениях в отношении своих детей, предстанут перед судом", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, отец троих детей 2007, 2004 и 2005 годов рождения "систематически наносил побои своим детям, рассыпал рисовую крупу на полу, в грубой форме заставляя сесть на нее оголенными коленями, выливал ледяную воду на голову". В пресс-службе также отметили, что мать "самоустранилась от воспитания и заботы о своих детях", пренебрегая их потребностями в пище, одежде и медицинской помощи.Также, по данным пресс-службы, инспектор ПДН ОМВД России по Маловишерскому району не провела должную проверку обстоятельств происходящего и вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении родителей детей."В отношении бывшей сотрудницы полиции возбуждено уголовное дело о халатности. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210806/istyazanie-1744643669.html

малая вишера

маловишерский район

новгородская область

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происшествия, малая вишера, маловишерский район, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)