Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/sud-1753303508.html
В Новгородской области мужчина, ставивший детей на крупу, пойдет под суд
В Новгородской области мужчина, ставивший детей на крупу, пойдет под суд - РИА Новости, 06.10.2021
В Новгородской области мужчина, ставивший детей на крупу, пойдет под суд
Супруги из города Малая Вишера, обвиненные в истязании своих троих детей, предстанут перед судом в Новгородской области, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:47
2021-10-06T11:54
происшествия
малая вишера
маловишерский район
новгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Супруги из города Малая Вишера, обвиненные в истязании своих троих детей, предстанут перед судом в Новгородской области, сообщает пресс-служба СК РФ."В Новгородской области супруги, обвиняемые в преступлениях в отношении своих детей, предстанут перед судом", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, отец троих детей 2007, 2004 и 2005 годов рождения "систематически наносил побои своим детям, рассыпал рисовую крупу на полу, в грубой форме заставляя сесть на нее оголенными коленями, выливал ледяную воду на голову". В пресс-службе также отметили, что мать "самоустранилась от воспитания и заботы о своих детях", пренебрегая их потребностями в пище, одежде и медицинской помощи.Также, по данным пресс-службы, инспектор ПДН ОМВД России по Маловишерскому району не провела должную проверку обстоятельств происходящего и вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении родителей детей."В отношении бывшей сотрудницы полиции возбуждено уголовное дело о халатности. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210806/istyazanie-1744643669.html
малая вишера
маловишерский район
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, малая вишера, маловишерский район, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
11:47 06.10.2021 (обновлено: 11:54 06.10.2021)
 
В Новгородской области мужчина, ставивший детей на крупу, пойдет под суд

В Новгородской области мужчина, заставлявший детей стоять на крупе, пойдет под суд

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Супруги из города Малая Вишера, обвиненные в истязании своих троих детей, предстанут перед судом в Новгородской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
"В Новгородской области супруги, обвиняемые в преступлениях в отношении своих детей, предстанут перед судом", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, отец троих детей 2007, 2004 и 2005 годов рождения "систематически наносил побои своим детям, рассыпал рисовую крупу на полу, в грубой форме заставляя сесть на нее оголенными коленями, выливал ледяную воду на голову". В пресс-службе также отметили, что мать "самоустранилась от воспитания и заботы о своих детях", пренебрегая их потребностями в пище, одежде и медицинской помощи.
Также, по данным пресс-службы, инспектор ПДН ОМВД России по Маловишерскому району не провела должную проверку обстоятельств происходящего и вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении родителей детей.
"В отношении бывшей сотрудницы полиции возбуждено уголовное дело о халатности. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 11:34
В Красноярском крае женщина получила пять лет колонии за истязание сына
 
ПроисшествияМалая ВишераМаловишерский районНовгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Экс-депутат Рады назвал возможную дату ликвидации Украины
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
Лента новостейМолния