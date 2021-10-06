Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
Европейский совет поручил Боррелю продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Лидеры Евросоюза по итогам неформального саммита в Словении поручили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю продолжить работу над оборонной стратегией ЕС, чтобы представить документ в ноябре на совещании министров обороны.
"Европейцы должны создавать общую стратегию, вместе бороться с вызовами, с которыми они сталкиваются. Именно об этом идет речь в "Стратегическом компасе". Европейский совет поручил мне продолжить работу, чтобы представить его министрам обороны в ноябре", - сказал Боррель по итогам саммита.
Во вторник вечером глава Евросовета Шарль Мишель созвал неформальный саммит глав государств и правительств ЕС в Словении для обсуждения стратегической автономии Евросоюза. По его итогам европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости Евросоюза от внешних сил в обороне и экономике.
ЕС уже несколько лет обсуждает "Стратегический компас" - общую стратегию союза в области обороны и безопасности на ближайшие пять-десять лет. Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, определять соответствующие угрозы. Эта общая программа, как ожидается, должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере. Сообщалось, что работа над стратегическими ориентирами ЕС в рамках "Стратегического компаса" продолжится весь 2021 год, утверждение программы Советом Евросоюза ожидается в марте 2022 года.
Ранее Боррель сообщал о разногласиях среди членов ЕС по оборонной концепции союза.
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