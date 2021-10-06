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На Украине пообещали закрыть все, что связано со "Страной.UA"
На Украине пообещали закрыть все, что связано со "Страной.UA" - РИА Новости, 06.10.2021
На Украине пообещали закрыть все, что связано со "Страной.UA"
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) найдет способ... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:59
2021-10-06T13:18
в мире
украина
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
виктор медведчук
112 украина
игорь гужва
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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) найдет способ заблокировать работу украинского издания "Страна.UA", которое находится под санкциями."Хотел бы посоветовать коллегам после точки поставить RU, чтобы было "Страна.RU" – хорошо бы звучало… СНБО закроет все, что будет со "Страной.UA", - сказал Корниенко журналистам в Верховной раде Украины, комментируя информацию о кандидатах на пост спикера Рады, появившейся в Telegram издания. Брифинг транслировался на странице партии в Facebook.Совет национальной безопасности и обороны Украины в августе решил ввести санкции против главного редактора издания "Страна.UA" Игоря Гужвы, а также против связанных с ним физических и юридических лиц, под ограничения попало и само издание. Главред заявил, что издание продолжит работу, несмотря на санкции СНБО. После введения санкций издание было заблокировано, но оно несколько раз меняло домены.Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
https://ria.ru/20211002/zelenskiy-1752805839.html
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в мире, украина, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, виктор медведчук, 112 украина , игорь гужва, страна.ua, тарас козак, александр корниенко
11:59 06.10.2021 (обновлено: 13:18 06.10.2021)
 
На Украине пообещали закрыть все, что связано со "Страной.UA"

Глава "Слуги народа" Корниенко: СНБО закроет все, что связано со "Страной.UA"

© РИА Новости / СтрингерНовоизбранный председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Новоизбранный председатель партии Слуга народа Александр Корниенко на съезде партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) найдет способ заблокировать работу украинского издания "Страна.UA", которое находится под санкциями.
"Хотел бы посоветовать коллегам после точки поставить RU, чтобы было "Страна.RU" – хорошо бы звучало… СНБО закроет все, что будет со "Страной.UA", - сказал Корниенко журналистам в Верховной раде Украины, комментируя информацию о кандидатах на пост спикера Рады, появившейся в Telegram издания. Брифинг транслировался на странице партии в Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 16:31
Журналистку оттеснили от Зеленского после вопроса о тюремном сроке
Совет национальной безопасности и обороны Украины в августе решил ввести санкции против главного редактора издания "Страна.UA" Игоря Гужвы, а также против связанных с ним физических и юридических лиц, под ограничения попало и само издание. Главред заявил, что издание продолжит работу, несмотря на санкции СНБО. После введения санкций издание было заблокировано, но оно несколько раз меняло домены.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 15:36
Зеленский ввел санкции против Шария и его медийных ресурсов
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВиктор Медведчук112 УкраинаИгорь ГужваСтрана.uaТарас КозакАлександр Корниенко
 
 
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