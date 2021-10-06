https://ria.ru/20211006/stranaua-1753305537.html

На Украине пообещали закрыть все, что связано со "Страной.UA"

На Украине пообещали закрыть все, что связано со "Страной.UA" - РИА Новости, 06.10.2021

На Украине пообещали закрыть все, что связано со "Страной.UA"

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) найдет способ... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T11:59

2021-10-06T11:59

2021-10-06T13:18

в мире

украина

верховная рада украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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игорь гужва

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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) найдет способ заблокировать работу украинского издания "Страна.UA", которое находится под санкциями."Хотел бы посоветовать коллегам после точки поставить RU, чтобы было "Страна.RU" – хорошо бы звучало… СНБО закроет все, что будет со "Страной.UA", - сказал Корниенко журналистам в Верховной раде Украины, комментируя информацию о кандидатах на пост спикера Рады, появившейся в Telegram издания. Брифинг транслировался на странице партии в Facebook.Совет национальной безопасности и обороны Украины в августе решил ввести санкции против главного редактора издания "Страна.UA" Игоря Гужвы, а также против связанных с ним физических и юридических лиц, под ограничения попало и само издание. Главред заявил, что издание продолжит работу, несмотря на санкции СНБО. После введения санкций издание было заблокировано, но оно несколько раз меняло домены.Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.

https://ria.ru/20211002/zelenskiy-1752805839.html

https://ria.ru/20210821/zelenskiy-1746679519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины, виктор медведчук, 112 украина , игорь гужва, страна.ua, тарас козак, александр корниенко