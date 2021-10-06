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В Екатеринбурге мужчина выпрыгнул из машины после ссоры с женой и погиб
В Екатеринбурге мужчина выпрыгнул из машины после ссоры с женой и погиб - РИА Новости, 06.10.2021
В Екатеринбурге мужчина выпрыгнул из машины после ссоры с женой и погиб
Мужчина-пассажир в Екатеринбурге выпрыгнул из автомобиля во время движения, поссорившись с супругой, и погиб под колесами этой же машины. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:09
2021-10-06T14:09
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Мужчина-пассажир в Екатеринбурге выпрыгнул из автомобиля во время движения, поссорившись с супругой, и погиб под колесами этой же машины."По предварительной информации, водитель автомашины Honda CR-V при движении со стороны села Косулино по Сибирскому тракту в сторону Екатеринбурга допустил наезд на 29-летнего мужчину, который при движении автомобиля отстегнул ремень безопасности, открыв дверь, выпрыгнул на ходу из автомашины... в которой он находился пассажиром. От полученных травм... скончался на месте происшествия", - сообщило в среду отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Как отмечают местные СМИ, ДТП произошло вечером во вторник. По их данным, мужчина выпрыгнул из авто после ссоры с женой, которая была за рулем.Как отмечает ГИБДД, 34-летняя женщина пояснила, что пассажир неожиданно отстегнул ремень безопасности, выпрыгнул и его откинуло под заднее колесо ее автомобиля. Водительский стаж женщины - 12 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД она привлекалась трижды. Медицинское освидетельствование показало, что в момент происшествия она была трезва.
https://ria.ru/20210729/volgograd-1743450173.html
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происшествия, екатеринбург
14:09 06.10.2021
 
В Екатеринбурге мужчина выпрыгнул из машины после ссоры с женой и погиб

В Екатеринбурге мужчина после ссоры с женой выпрыгнул из машины на ходу и погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Мужчина-пассажир в Екатеринбурге выпрыгнул из автомобиля во время движения, поссорившись с супругой, и погиб под колесами этой же машины.
"По предварительной информации, водитель автомашины Honda CR-V при движении со стороны села Косулино по Сибирскому тракту в сторону Екатеринбурга допустил наезд на 29-летнего мужчину, который при движении автомобиля отстегнул ремень безопасности, открыв дверь, выпрыгнул на ходу из автомашины... в которой он находился пассажиром. От полученных травм... скончался на месте происшествия", - сообщило в среду отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Как отмечают местные СМИ, ДТП произошло вечером во вторник. По их данным, мужчина выпрыгнул из авто после ссоры с женой, которая была за рулем.
Как отмечает ГИБДД, 34-летняя женщина пояснила, что пассажир неожиданно отстегнул ремень безопасности, выпрыгнул и его откинуло под заднее колесо ее автомобиля. Водительский стаж женщины - 12 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД она привлекалась трижды. Медицинское освидетельствование показало, что в момент происшествия она была трезва.
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