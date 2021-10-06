https://ria.ru/20211006/ssha-1753432302.html

В США надеются, что Россия не воспользуется энергопоставками как оружием

В США надеются, что Россия не воспользуется энергопоставками как оружием - РИА Новости, 06.10.2021

В США надеются, что Россия не воспользуется энергопоставками как оружием

Госсекретарь Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Россия не станет предстоящей зимой использовать поставки энергоносителей как средство продвижения своих... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T22:53

2021-10-06T22:53

2021-10-06T22:53

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россия

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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Россия не станет предстоящей зимой использовать поставки энергоносителей как средство продвижения своих внешнеполитических интересов, и посоветовал Европе работать над диверсификацией видов топлива и их источников."Россия в прошлом использовала энергоносители как инструмент или, как некоторые сказали бы, оружие своей внешней политики. Я надеюсь, что мы этого не увидим, двигаясь вперед, особенно, когда настанет зима", - цитирует госдепартамент интервью Блинкена агентству Блумберг.Ему был задан вопрос, "играет ли Россия в игры, не поставляя больше газа".Госсекретарь, который находится с визитом во Франции, добавил, что рассчитывает увидеть наращивание сотрудничества и большую координацию между странами в решении энергетических проблем.Высокие цены на нефть и газ Блинкен назвал аргументом в пользу перехода к новым видами энергии, а также диверсификации поставок."Мы посреди затяжного транзита к возобновляемым источникам различного рода, отказу от ископаемого топлива. Во время транзита возможны непростые участки с ухабами прежде, чем возобновляемая энергетика заработает и сможет закрыть бреши", - сказал он.Ранее заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский попросил ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа ЕС в свете резкого роста цен. По его словам, на это повлиял целый ряд факторов и не в последнюю очередь "манипуляции на рынке" со стороны "доминирующего поставщика газа".По словам посла России в Польше Сергея Андреева, "понятно, что виноватого найдут, понятно, кто будет этот виноватый". Он также задался рядом вопросов о потенциальных последствиях: "если Россию назначат виноватой, то что дальше? Откажутся от российского газа? К чему это приведет?" Посол отметил, что "рано или поздно придется считаться с объективными реалиями.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753373661.html

https://ria.ru/20211006/merkel-1753418118.html

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в мире, европа, еврокомиссия, энтони блинкен, россия