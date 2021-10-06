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Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 06.10.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Облачная погода без осадков и аномально высокое атмосферное давление ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T07:57
2021-10-06T07:57
2021-10-06T07:57
общество
погода
елена волосюк
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Облачная погода без осадков и аномально высокое атмосферное давление ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик добавила, что ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду."Атмосферное давление аномально высокое. В течение дня оно существенно меняться не будет и составит 768 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы" ,- сообщила Волосюк.
https://radiosputnik.ria.ru/20210930/oktyabr-1752500760.html
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общество, погода, елена волосюк
Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду
Синоптик Волосюк: в среду в Москве ожидается облачная погода и до плюс 13 градусов