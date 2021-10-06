https://ria.ru/20211006/sreda-1753275426.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 06.10.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Облачная погода без осадков и аномально высокое атмосферное давление ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T07:57

2021-10-06T07:57

2021-10-06T07:57

общество

погода

елена волосюк

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Облачная погода без осадков и аномально высокое атмосферное давление ожидают москвичей в среду, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик добавила, что ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду."Атмосферное давление аномально высокое. В течение дня оно существенно меняться не будет и составит 768 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы" ,- сообщила Волосюк.

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/oktyabr-1752500760.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, погода, елена волосюк