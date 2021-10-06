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В России запустят четыре спутника, чтобы следить за Арктикой

В России запустят четыре спутника, чтобы следить за Арктикой - РИА Новости, 06.10.2021

В России запустят четыре спутника, чтобы следить за Арктикой

Три спутника запустят для контроля за льдами, и один для контроля за метеорологической обстановкой в Арктике до 2025 года, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:50

2021-10-06T15:50

2021-10-06T15:50

юрий трутнев

совет федерации рф

космос - риа наука

арктика

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Три спутника запустят для контроля за льдами, и один для контроля за метеорологической обстановкой в Арктике до 2025 года, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев."В рамках космической программы России до 2025 года будет запущено три радиолокационных спутника для осуществления контроля за ледовой обстановкой, один спутник для метеорологического мониторинга, четыре космических аппарата для обеспечения пользователей в Арктической зоне спутниковой связью и сетью интернет", - сказал Трутнев, выступая в Совете Федерации.Как говорится в презентации вице-премьера, спутник для метеорологического мониторинга "Арктика-М" планируется вывести на орбиту в 2023 году, принято решение о выделении 6 миллиардов рублей.Для радиолокации льда, согласно презентации, планируется вывести на среднюю орбиту в 2022-2023 годах два спутника "Кондор-ФКА" и один спутник "Обзор-Р" в 2022 году.Четыре спутника "Экспресс-РВ" для установления связи и интернета будут выведены на орбиту в 2024 году.В презентации отмечается, что общий объём финансирования составил 48 миллиардов рублей, принято решение о выделении 33 миллиардов рублей, необходимо привлечь ещё 15 миллиардов рублей."Один спутник для метеорологического мониторинга уже вышел на орбиту", - сказал Трутнев.

https://ria.ru/20211006/puski-1753266062.html

https://ria.ru/20211005/stantsiya-1753114896.html

https://ria.ru/20211004/energiya-1753024365.html

арктика

россия

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юрий трутнев, совет федерации рф, космос - риа наука, арктика, россия