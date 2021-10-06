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ОАЭ одобрили применение вакцины "Спутник Лайт"
ОАЭ одобрили применение вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 06.10.2021
ОАЭ одобрили применение вакцины "Спутник Лайт"
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) зарегистрировали российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:08
2021-10-06T12:08
2021-10-06T12:24
оаэ
российский фонд прямых инвестиций
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) зарегистрировали российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."ОАЭ одобрили применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", первый компонент "Спутник V", в качестве самостоятельной вакцины. ОАЭ также одобрили "Спутник Лайт" в качестве бустерной вакцины", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V"."Все больше стран рассматривают "Спутник Лайт" с его усиливающейся защитой с течением времени в качестве идеального бустера", - добавили в сообщении."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.
https://ria.ru/20211004/voz-1752943639.html
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оаэ, российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник лайт", в мире, новости - туризм, туризм
12:08 06.10.2021 (обновлено: 12:24 06.10.2021)
ОАЭ одобрили применение вакцины "Спутник Лайт"
ОАЭ одобрили применение "Спутника Лайт" в качестве как отдельной вакцины, так и бустера