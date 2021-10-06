https://ria.ru/20211006/sputnik_layt-1753307384.html

ОАЭ одобрили применение вакцины "Спутник Лайт"

ОАЭ одобрили применение вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 06.10.2021

ОАЭ одобрили применение вакцины "Спутник Лайт"

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) зарегистрировали российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:08

2021-10-06T12:08

2021-10-06T12:24

оаэ

российский фонд прямых инвестиций

вакцина "спутник лайт"

распространение коронавируса

в мире

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745528960_0:89:3008:1781_1920x0_80_0_0_a275e4c3c434d81714838e144d914044.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) зарегистрировали российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."ОАЭ одобрили применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", первый компонент "Спутник V", в качестве самостоятельной вакцины. ОАЭ также одобрили "Спутник Лайт" в качестве бустерной вакцины", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V"."Все больше стран рассматривают "Спутник Лайт" с его усиливающейся защитой с течением времени в качестве идеального бустера", - добавили в сообщении."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.

https://ria.ru/20211004/voz-1752943639.html

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оаэ, российский фонд прямых инвестиций, вакцина "спутник лайт", в мире, новости - туризм, туризм