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США сотрудничали с нацистами
В США рассказали о сотрудничестве американских военных с нацистским ученым - РИА Новости, 06.10.2021
США сотрудничали с нацистами
Сбежавший после Второй мировой войны в США нацистский ученый помогал ЦРУ в разработке аналога немецкой авиационной сирены. Об этом пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:47
2021-10-06T16:24
в мире
филиппины
сша
вьетнам
германия
центральное разведывательное управление (цру)
холодная война (1946-1991)
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сбежавший после Второй мировой войны в США нацистский ученый помогал ЦРУ в разработке аналога немецкой авиационной сирены. Об этом пишет журнал Military Watch.Отмечается, что в начале холодной войны разведывательное ведомство сосредоточилось на проведении "психологических операций".Так, в 1958 году от его Дальневосточного отделения поступил запрос на создание шумогенератора. Программа получила название "Проект "Крикун".Новое устройство должно было стать аналогом "Иерихонской трубы" — сирены, которую устанавливали на бомбардировщики Ju-87 Stuka. Американскую версию планировалось интегрировать в истребители P-51 Mustan, которые должны были лететь на малой высоте и издавать пугающие звуки, чтобы деморализовать противника.Однако имеющиеся в распоряжении США трофейные нацистские самолеты не были оснащены этой сиреной.ЦРУ удалось разыскать немецкого ученого Хеннинга фон Гирке, который помог создать ее. Ожидалось, что мощность должна была составлять 130 децибел.В 1959 году США провели испытания нового устройства на самолете Beechcraft AT-11. Вопреки ожиданиям звук не превысил 108 децибел. Впоследствии проект закрыли.
https://ria.ru/20210407/khuber-1727288221.html
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в мире, филиппины, сша, вьетнам, германия, центральное разведывательное управление (цру), холодная война (1946-1991), вторая мировая война (1939-1945)
12:47 06.10.2021 (обновлено: 16:24 06.10.2021)
 
В США рассказали о сотрудничестве американских военных с нацистским ученым

Military Watch: нацистский ученый создал для США сирену для ведения психологической войны

© AP PhotoJunkers Ju-87 Stuka
Junkers Ju-87 Stuka - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сбежавший после Второй мировой войны в США нацистский ученый помогал ЦРУ в разработке аналога немецкой авиационной сирены. Об этом пишет журнал Military Watch.
Отмечается, что в начале холодной войны разведывательное ведомство сосредоточилось на проведении "психологических операций".
Так, в 1958 году от его Дальневосточного отделения поступил запрос на создание шумогенератора. Программа получила название "Проект "Крикун".
Новое устройство должно было стать аналогом "Иерихонской трубы" — сирены, которую устанавливали на бомбардировщики Ju-87 Stuka. Американскую версию планировалось интегрировать в истребители P-51 Mustan, которые должны были лететь на малой высоте и издавать пугающие звуки, чтобы деморализовать противника.
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В 1959 году США провели испытания нового устройства на самолете Beechcraft AT-11. Вопреки ожиданиям звук не превысил 108 децибел. Впоследствии проект закрыли.
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