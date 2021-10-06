https://ria.ru/20211006/semechki-1753266397.html

Семечки наносят удар по иммунитету

Семечки назвали угрозой иммунитету - РИА Новости, 06.10.2021

Семечки наносят удар по иммунитету

Семечки могут успокаивать нервы, а могут и вредить иммунитету. В каком случае их употребление дает положительный эффект, а в каком – отрицательный, объяснила в... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T04:09

2021-10-06T04:09

2021-10-06T04:09

общество

здоровье - общество

семечки

иммунитет

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Семечки могут успокаивать нервы, а могут и вредить иммунитету. В каком случае их употребление дает положительный эффект, а в каком – отрицательный, объяснила в интервью радио Sputnik диетолог Наталья Сычева.Семечки часто используют в качестве перекуса, но этот продукт не всегда полезен для организма. Все зависит от растения, семена которого мы включаем в свой рацион. Так, свойства тыквенных и подсолнечных семечек заметно отличаются, отметила диетолог. Она посоветовала обратить особое внимание на первый из этих двух видов, поскольку семечки тыквы благотворно сказываются на нервной системе.Семечки подсолнечника пользуются особой популярностью у россиян, однако нужно иметь в виду, что в большом количестве они могут негативно повлиять на иммунную систему, предупредила диетолог."Подсолнечные семечки я в своей практике ограничиваю пациентам. Да, там хорошее содержание жирорастворимых витаминов A, E и D, но там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека ее и так перебор. А вот кислот омега-3 мало. Но когда соотношение их (жирных кислот, – ред.) нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме", – заключила Наталья Сычева в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20210715/semechki-1741326038.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, семечки, иммунитет