https://ria.ru/20211006/semechki-1753266397.html
Семечки наносят удар по иммунитету
Семечки назвали угрозой иммунитету - РИА Новости, 06.10.2021
Семечки наносят удар по иммунитету
Семечки могут успокаивать нервы, а могут и вредить иммунитету. В каком случае их употребление дает положительный эффект, а в каком – отрицательный, объяснила в... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T04:09
2021-10-06T04:09
2021-10-06T04:09
общество
здоровье - общество
семечки
иммунитет
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Семечки могут успокаивать нервы, а могут и вредить иммунитету. В каком случае их употребление дает положительный эффект, а в каком – отрицательный, объяснила в интервью радио Sputnik диетолог Наталья Сычева.Семечки часто используют в качестве перекуса, но этот продукт не всегда полезен для организма. Все зависит от растения, семена которого мы включаем в свой рацион. Так, свойства тыквенных и подсолнечных семечек заметно отличаются, отметила диетолог. Она посоветовала обратить особое внимание на первый из этих двух видов, поскольку семечки тыквы благотворно сказываются на нервной системе.Семечки подсолнечника пользуются особой популярностью у россиян, однако нужно иметь в виду, что в большом количестве они могут негативно повлиять на иммунную систему, предупредила диетолог."Подсолнечные семечки я в своей практике ограничиваю пациентам. Да, там хорошее содержание жирорастворимых витаминов A, E и D, но там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека ее и так перебор. А вот кислот омега-3 мало. Но когда соотношение их (жирных кислот, – ред.) нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме", – заключила Наталья Сычева в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20210715/semechki-1741326038.html
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общество, здоровье - общество, семечки, иммунитет
Семечки назвали угрозой иммунитету
Диетолог Сычева посоветовала не злоупотреблять семечками
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Семечки могут успокаивать нервы, а могут и вредить иммунитету
. В каком случае их употребление дает положительный эффект, а в каком – отрицательный, объяснила в интервью радио Sputnik
диетолог Наталья Сычева.
Семечки часто используют в качестве перекуса, но этот продукт не всегда полезен для организма. Все зависит от растения, семена которого мы включаем в свой рацион. Так, свойства тыквенных и подсолнечных семечек заметно отличаются, отметила диетолог. Она посоветовала обратить особое внимание на первый из этих двух видов, поскольку семечки тыквы благотворно сказываются на нервной системе.
"Польза семечек зависит от вида. Например, я бы особо выделила на сегодняшний момент пользу тыквенных семечек. У них масса положительных терапевтических свойств. Например, в них достаточно большое количество магния, который хорошо действует на нервную систему. Это важно, поскольку сейчас практически все в хроническом стрессе, и семечки здесь были бы очень полезны", – сказала Сычева.
Семечки подсолнечника пользуются особой популярностью у россиян, однако нужно иметь в виду, что в большом количестве они могут негативно повлиять на иммунную систему, предупредила диетолог.
"Подсолнечные семечки я в своей практике ограничиваю пациентам. Да, там хорошее содержание жирорастворимых витаминов A, E и D, но там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека ее и так перебор. А вот кислот омега-3 мало. Но когда соотношение их (жирных кислот, – ред.) нарушается, то это может повлиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме", – заключила Наталья Сычева в интервью радио Sputnik.