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Религия
https://ria.ru/20211006/sekta-1753304838.html
Глава "Ашрам Шамбалы"* вышел на свободу в Новосибирске
Глава "Ашрам Шамбалы"* вышел на свободу в Новосибирске - РИА Новости, 06.10.2021
Глава "Ашрам Шамбалы"* вышел на свободу в Новосибирске
Основатель и духовный лидер запрещенной в России тоталитарной религиозной секты "Ашрам Шамбалы"* Константин Руднев вышел на свободу в Новосибирске, отбыв полный РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T11:55
2021-10-06T12:19
происшествия
новосибирская область
новосибирск
константин руднев
ашрам шамбала
россия
религия
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НОВОСИБИРСК, 6 окт – РИА Новости. Основатель и духовный лидер запрещенной в России тоталитарной религиозной секты "Ашрам Шамбалы"* Константин Руднев вышел на свободу в Новосибирске, отбыв полный 11-летний срок заключения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Приговор Рудневу Новосибирский районный суд вынес 7 февраля 2013 года. Он был признан виновным в создании религиозного объединения, посягающего на личность и права граждан, в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и приготовлении к сбыту наркотиков. Наказание – 11 лет колонии строгого режима. Адвокаты обжаловали приговор, считая, что вина Руднева не была доказана, однако новосибирский областной суд в мае того же года оставил приговор в силе."Руднев отбыл наказание в полном объеме", - сообщил собеседник агентства. В ГУФСИН России по Новосибирской области не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.Бывший выпускник машиностроительного техникума Руднев в 1990-х годах объявил себя "пришельцем с Сириуса", мессией, якобы посланным на Землю, чтобы спасти людей, и, по версии следствия, основал секту, которая вербовала людей по всей России. Многие адепты прекращали контакты со своими семьями и уходили в секту, где поклонялись ее основателю как богу. Сам Руднев отвергал все обвинение и не признал себя создателем секты.Областная прокуратура ранее сообщала, что идеологической основой созданного Рудневым "учения" стала его же книга "Путь дурака", в которой высмеивались идеи создания семьи, желание иметь детей, учиться и работать, но превозносилось слепое подчинение желаниям гуру, ведущего последователей в светлое будущее через очищение от всего лишнего.Псевдорелигиозный текст удивительным образом притягивал молодых людей, ищущих свое место в обществе, поэтому возраст основной части адептов "учителя" составлял от 18 до 30 лет. Вовлечение в секту начиналось с посещения семинаров по йоге, на которых помощники "духовного наставника" отбирали наиболее подходящих для секты людей.Следственные органы в 1999, 2004 и 2008 годах пытались привлечь основателя секты к ответственности, но каждый раз дела не доходили до суда, так как последователи Руднева отказывались давать показания и говорили, что вступили в секту добровольно и не хотят ее покидать. Последний раз Руднева задержали в сентябре 2010 года. С этого времени он находился под стражей.* Религиозная организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20210610/otvet-1736404468.html
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, константин руднев, ашрам шамбала, россия
11:55 06.10.2021 (обновлено: 12:19 06.10.2021)
 
Глава "Ашрам Шамбалы"* вышел на свободу в Новосибирске

Глава запрещенной "Ашрам Шамбалы" вышел на свободу в Новосибирске, отбыв 11-летний срок

© РИА Новости / Майя Шелковникова / Перейти в фотобанкОснователь религиозной секты "Ашрам Шамбала" Константин Руднев в Новосибирском районном суде
Основатель религиозной секты Ашрам Шамбала Константин Руднев в Новосибирском районном суде - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Майя Шелковникова
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НОВОСИБИРСК, 6 окт – РИА Новости. Основатель и духовный лидер запрещенной в России тоталитарной религиозной секты "Ашрам Шамбалы"* Константин Руднев вышел на свободу в Новосибирске, отбыв полный 11-летний срок заключения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Приговор Рудневу Новосибирский районный суд вынес 7 февраля 2013 года. Он был признан виновным в создании религиозного объединения, посягающего на личность и права граждан, в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и приготовлении к сбыту наркотиков. Наказание – 11 лет колонии строгого режима. Адвокаты обжаловали приговор, считая, что вина Руднева не была доказана, однако новосибирский областной суд в мае того же года оставил приговор в силе.
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"Руднев отбыл наказание в полном объеме", - сообщил собеседник агентства. В ГУФСИН России по Новосибирской области не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
Бывший выпускник машиностроительного техникума Руднев в 1990-х годах объявил себя "пришельцем с Сириуса", мессией, якобы посланным на Землю, чтобы спасти людей, и, по версии следствия, основал секту, которая вербовала людей по всей России. Многие адепты прекращали контакты со своими семьями и уходили в секту, где поклонялись ее основателю как богу. Сам Руднев отвергал все обвинение и не признал себя создателем секты.
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Областная прокуратура ранее сообщала, что идеологической основой созданного Рудневым "учения" стала его же книга "Путь дурака", в которой высмеивались идеи создания семьи, желание иметь детей, учиться и работать, но превозносилось слепое подчинение желаниям гуру, ведущего последователей в светлое будущее через очищение от всего лишнего.
Псевдорелигиозный текст удивительным образом притягивал молодых людей, ищущих свое место в обществе, поэтому возраст основной части адептов "учителя" составлял от 18 до 30 лет. Вовлечение в секту начиналось с посещения семинаров по йоге, на которых помощники "духовного наставника" отбирали наиболее подходящих для секты людей.
Следственные органы в 1999, 2004 и 2008 годах пытались привлечь основателя секты к ответственности, но каждый раз дела не доходили до суда, так как последователи Руднева отказывались давать показания и говорили, что вступили в секту добровольно и не хотят ее покидать. Последний раз Руднева задержали в сентябре 2010 года. С этого времени он находился под стражей.
* Религиозная организация, запрещенная на территории России.
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