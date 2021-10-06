https://ria.ru/20211006/sberbank-1753331555.html
Сбербанк стал крупнейшим по капитализации банком Европы
Сбербанк стал крупнейшим по капитализации банком Европы - РИА Новости, 06.10.2021
Сбербанк стал крупнейшим по капитализации банком Европы
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости/Прайм. Рыночная капитализация российского Сбербанка благодаря заметному росту его котировок по итогам вторника превысила 112... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:33
2021-10-06T14:33
2021-10-06T14:33
экономика
сбербанк россии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости/Прайм. Рыночная капитализация российского Сбербанка благодаря заметному росту его котировок по итогам вторника превысила 112 миллиардов долларов, что позволило банку уверенно занять первое место в списке крупнейших по капитализации банков Европы, обогнав британский HSBC, свидетельствуют данные торговых площадок.По итогам торгов вторника стоимость обыкновенных акций Сбербанка на Московской бирже составила 363,2 рубля, привилегированных - 333,2 рубля. Таким образом, суммарно капитализация Сбербанка составила 8,17 триллиона рублей, или около 112,5 миллиарда долларов.Акции британского банка HSBC также выросли во вторник в цене на Лондонской бирже (LSE) - до 393 фунтов за ценную бумагу, но это соответствовало ощутимо меньшей капитализации - 80,3 миллиарда фунтов стерлингов, или около 108,5 миллиарда долларов.Таким образом, Сбербанк занял первую строчку в списке крупнейших по капитализации европейских банков. Третье место занимает французский BNP Paribas с капитализацией около 81 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20211006/sberbank-1753307681.html
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экономика, сбербанк россии
Сбербанк стал крупнейшим по капитализации банком Европы
Сбербанк стал крупнейшим по капитализации банком Европы, обогнав британский HSBC