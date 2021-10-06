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В Сбербанке заявили об увольнении Раковой
В Сбербанке заявили об увольнении Раковой - РИА Новости, 06.10.2021
В Сбербанке заявили об увольнении Раковой
Экс-замминистра просвещения Марина Ракова с 4 октября была уволена с поста вице-президента Сбербанка , сообщил РИА Новости источник в банке, и в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:09
2021-10-06T15:38
сбербанк россии
происшествия
россия
марина ракова
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Экс-замминистра просвещения Марина Ракова с 4 октября была уволена с поста вице-президента Сбербанка , сообщил РИА Новости источник в банке, и в пресс-службе кредитной организации агентству подтвердили эту информацию.Отмечается, что ее уволили в соответствии с действующими нормами трудового законодательства.Ракова на прошлой неделе стала фигурантом дела о многомиллионном хищении. Следствие полагает, что она два года назад пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором.Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего".
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сбербанк россии, происшествия, россия, марина ракова
12:09 06.10.2021 (обновлено: 15:38 06.10.2021)
 
В Сбербанке заявили об увольнении Раковой

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова с 4 октября не работает в Сбере

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Экс-замминистра просвещения Марина Ракова с 4 октября была уволена с поста вице-президента Сбербанка , сообщил РИА Новости источник в банке, и в пресс-службе кредитной организации агентству подтвердили эту информацию.
Отмечается, что ее уволили в соответствии с действующими нормами трудового законодательства.
Ракова на прошлой неделе стала фигурантом дела о многомиллионном хищении. Следствие полагает, что она два года назад пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором.
Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего".
Следственные действия на рабочем месте вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Кадр видео
30 сентября, 12:15
Сбербанк назначит другого сотрудника исполняющим обязанности Раковой
 
Сбербанк РоссииПроисшествияРоссияМарина Ракова
 
 
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