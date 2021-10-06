https://ria.ru/20211006/sberbank-1753307681.html

В Сбербанке заявили об увольнении Раковой

В Сбербанке заявили об увольнении Раковой - РИА Новости, 06.10.2021

В Сбербанке заявили об увольнении Раковой

Экс-замминистра просвещения Марина Ракова с 4 октября была уволена с поста вице-президента Сбербанка , сообщил РИА Новости источник в банке, и в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:09

2021-10-06T12:09

2021-10-06T15:38

сбербанк россии

происшествия

россия

марина ракова

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Экс-замминистра просвещения Марина Ракова с 4 октября была уволена с поста вице-президента Сбербанка , сообщил РИА Новости источник в банке, и в пресс-службе кредитной организации агентству подтвердили эту информацию.Отмечается, что ее уволили в соответствии с действующими нормами трудового законодательства.Ракова на прошлой неделе стала фигурантом дела о многомиллионном хищении. Следствие полагает, что она два года назад пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования, в котором была гендиректором.Деньги предназначались для госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего".

https://ria.ru/20210930/rakova-1752462283.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, происшествия, россия, марина ракова